Estas señales revelan que una persona te está mintiendo

En alguna oportunidad habrás sentido que la persona con la que estás hablando te está mintiendo, ya que éstas suelen tener un comportamiento raro y complejo. Si has pasado por esta situación, pon atención a estas señales que revelan que alguien miente, según la psicología.

Y es que el cuerpo suele tener su propia forma de expresar la verdad, aun cuando tratamos de evitarlo, por lo que estas señales indican que una persona está mintiendo.

Nuestro cuerpo tiene su propia forma de expresar la verdad, aun cuando tratamos de evitarlo. Foto: Shutterstock

En una entrevista con la BBC, Richard Wiseman, profesor de comprensión pública de la psicología en la Universidad de Hertfordshire, dio a conocer algunos factores y señales para detectar que persona está mintiendo.

El especialista menciona que realizó un experimento en el cual, la capacidad del público para detectar mentiras a través del lenguaje verbal mostró ser superior en ausencia de señales visuales. Esto sugiere que, contrariamente a la creencia popular, las señales verbales pueden ser más reveladoras que las no verbales, tales como gestos o miradas.

Richard señala que el verdadero indicio de una mentira puede encontrarse en una desviación de la norma o patrón de comportamiento de una persona.

Un indicio de mentira puede ser el cambio del patrón de comportamiento de una persona. Foto: Shutterstock

Vacilaciones en el habla, distanciamiento en las respuestas, y una notable reducción de detalles personales en el discurso, son algunas de las señales a las que debemos prestar atención.

En cuanto a la ética de la mentira, el psicólogo británico sugiere una visión equilibrada. Mentir, en ciertos contextos, puede fortalecer lazos sociales, como cuando se finge entusiasmo por un regalo no deseado para no herir los sentimientos de quien lo da. Así, la mentira no se percibe como un comportamiento unidimensional, sino que varía según las circunstancias, y entender esto, es esencial incluso en la educación de los más jóvenes.