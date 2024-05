Este es el futbolista que más aporta a la humanidad y no es Messi ni Cristiano

Sadio Mané es un futbolista con un noble corazón y compromiso. A pesar de no tener la misma fama que jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, ha logrado ganarse el respeto y la admiración de muchos por su labor humanitaria. Su premio Sócrates, como el futbolista que más aporta a la humanidad, que lo obtuvo en 2022, demuestra que su impacto va mucho más allá del fútbol. "Estoy feliz de estar aquí. No me gusta hablar de mi compromiso, pero hago lo que puedo por mi gente y trato de mejorar las cosas en mi país", dijo en aquella ocasión.

Nacido en Senegal, Sadio Mané se mantiene fiel a sus raíces y no olvida de dónde viene. A lo largo de los años, ha invertido una gran cantidad de dinero en obras benéficas en su país natal, especialmente en su aldea Bambali. Gracias a sus donaciones, se han construido escuelas, hospitales y centros deportivos que han beneficiado a miles de personas.

Sadio Mané no olvida sus raíces.

Pero no solo se limita a donar dinero, sino que también dedica una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a trabajar directamente con las comunidades locales. Sadio Mané participa en numerosas campañas de concienciación sobre temas como la educación, la salud y el ambiente, con la idea de mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

Sadio Mané regala dinero a los mejores estudiantes.

Además de su labor humanitaria en Senegal, Sadio Mané también ha demostrado ser un verdadero ejemplo dentro y fuera del campo. A pesar de ser uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, sigue manteniendo los pies en la tierra y nunca pierde la humildad. Es conocido por ser amable y cercano con sus fans, siempre dispuesto a firmar autógrafos y tomarse fotos con ellos.

Sadio Mané se compromete con su gente.

Una anécdota que demuestra la sencillez de Sadio Mané es el hecho de que lleva un reloj barato en lugar de uno lujoso. Cuando le preguntaron por qué no llevaba un reloj más caro, él respondió con humor diciendo que su reloj mostraba la misma hora que uno de un millón de dólares. Esta actitud desenfadada y divertida lo hace aún más querido por sus seguidores.