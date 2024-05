Por qué no eres feliz si lo tienes todo, según la psicología

La felicidad es uno de los conceptos universales más estudiados por expertos en diferentes disciplinas, sin embargo, conquistarla y hacerla parte de nuestra vida no es una tarea sencilla. Una de las principales razones por las que no somos felices es que sentimos que la felicidad debe ser infinita, y que junto a ella no hay cabida para otras emociones, por lo que la psicología explica por qué no eres feliz a pesar de tenerlo todo.

Y es que la felicidad y sentimientos como la tristeza o la melancolía si pueden coexistir, afirman expertos, que comparten tres aspectos que revelan que eres una persona infeliz.

La baja autoestima es una de las principales razones de la infelicidad. Foto: Shutterstock

Baja autoestima

Una de las principales razones por las que sentimos insatisfacción con nuestras vidas es porque tendemos a ser demasiado autoexigentes con nosotros mismos. Si bien la autoexigencia nos sirve para mejorar en diferentes aristas, también se puede volver destructiva cuando nos hablamos a nosotros mismos de una forma agresiva.

Falta de conexión con lo demás

La falta de contacto con otras personas también te aleja de la felicidad. Diversos estudios e investigaciones han concluido que las relaciones afectivas con la pareja, familiares y amigos son importantes para ser feliz. Expertos de la Universidad de Harvard han destacado que el tener más vínculos afectivos puede aumentar la longevidad de las personas y su calidad de vida. Mientras que el portal “Action for Hapiness” destaca que el crear conexiones con personas cercanas y conocidos aumentan la autoestima e incluso mejora nuestro sistema inmune.

El aislamiento también es un factor determinante para alejarte de la felicidad. Foto: Shutterstock

Expectativas altas

A veces nosotros mismos somos nuestro propio rival a vencer en la búsqueda de la felicidad. Esto se debe a que nos fijamos expectativas muy altas sobre qué es la felicidad, cómo debe lucir o en cuánto tiempo debemos alcanzarla. Así malgastamos tiempo que podríamos invertir haciendo cosas que nos llenan o compartiéndolo con las personas que amamos para disfrutar la dicha de estar vivos.