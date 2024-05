¿Crees que esta famosa bebida no tiene calorías y no engorda?

La Coca Cola Zero se consume en grandes cantidades y muchos tienen la creencia de que, al no tener calorías, no contribuye al aumento de peso. Sin embargo, es importante analizar con detenimiento los ingredientes que contiene y sus posibles efectos en la salud para comprender mejor si realmente es una opción saludable.

Uno de los principales ingredientes de la Coca Cola Zero es el colorante caramelo. Este aditivo, conocido también como E150d, se utiliza para darle el color característico a la bebida. Sin embargo, el colorante caramelo ha sido objeto de controversia debido a su posible toxicidad. Durante su fabricación, se generan compuestos que han sido clasificados por algunas agencias de salud como posibles carcinógenos.

Son 9 ingredientes... estos son los más conocidos.

Estudios en animales han demostrado que altas dosis de estos compuestos pueden causar cáncer, lo que genera preocupación sobre su consumo en humanos, especialmente si se ingieren en grandes cantidades o de manera regular.Otro componente preocupante es el ácido fosfórico. Este ingrediente se utiliza para darle un sabor ácido y refrescante a la bebida, pero también tiene efectos adversos en la salud dental.

Es una creencia falsa.

El ácido fosfórico puede erosionar el esmalte de los dientes, lo que los hace más susceptibles a las caries y la sensibilidad dental. Además, el consumo regular de bebidas ácidas como la Coca Cola Zero contribuye a un desequilibrio en los niveles de pH del cuerpo, lo que puede tener implicaciones negativas para la salud ósea.

El aspartamo es otro ingrediente presente en la Coca Cola Zero. Este edulcorante artificial se utiliza para proporcionar dulzura sin agregar calorías. Aunque ha sido aprobado por numerosas agencias regulatorias de alimentos, como la FDA en Estados Unidos, su seguridad ha sido debatida durante décadas. Algunos estudios han sugerido una posible asociación entre el aspartamo y varios problemas de salud, incluyendo dolores de cabeza, trastornos neurológicos y ciertos tipos de cáncer.