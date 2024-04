Estas son las razones por las que te salen manchas en el rostro

Hay personas que con el paso del tiempo van notando que le salen manchas en el rostro, las cuales se deben a una sobreproducción de melanina, un componente químico que da color a la piel en un área específica, y éstas podrían ser las razones por las que aparecen.

La aparición de estas manchas se puede deber a diversas causas tales como la exposición al sol o por un desequilibrio hormonal, entre otros factores. Si bien esta situación en muchas ocasiones se asocia con el envejecimiento y el paso del tiempo, lo cierto es que pueden aparecer en cualquier momento, incluso desde la adolescencia.

Las manchas en el rostro se asocian con la vejez, aunque pueden aparecer desde la adolescencia. Foto: Shutterstock

Los trastornos de pigmentación de la piel son comunes, por lo que no se debe tomar con demasiada preocupación si no se tiene un inconveniente más allá de una situación estética. Y es que existen cinco razones por las que te pueden salir manchas en el rostro y quizás no lo sabías.

Hormonas

Los cambios hormonales son la causa más frecuente de la aparición de manchas en el rostro. Además, las píldoras anticonceptivas y algunos medicamentos que alteran el equilibrio hormonal pueden causar manchas marrones cuando la piel se expone a la luz solar.

Exposición al sol

Uno de los factores de las manchas en la cara es la exposición desigual a la luz solar que causa una producción no homogénea de melanina. La exposición excesiva al sol desempeña un papel crítico en la formación de todos los tipos de manchas en la piel.

Existen razones por las que te podrían salir manchas en el rostro. Foto: Shutterstock

Acné

La exposición al sol de un grano irritado o inflamado puede causar hiperpigmentación. Se trata de otra de las causas comunes que provocan la aparición de manchas marrones en la piel.

Dieta inadecuada

La alimentación es clave en todos los aspectos de nuestra vida. Asimismo, debes saber que una dieta con déficit de algunos nutrientes puede provocar la aparición de manchas en la cara.

Luz artificial

Finalmente, debes saber que la luz artificial también puede provocar la aparición de manchas en la cara, aunque en menor grado que la luz natural.