En muchas ocasiones quizá hemos escuchado que debemos rodearnos de buenas personas, ya que es parte importante para nuestro crecimiento. Se ha demostrado que las interacciones personales forman parte esencial de nuestra felicidad, y estas son las señales que te indican que vale la pena apostar por tu relación, según la psicología.

Sin embargo, no todas las relaciones son buenas, no todas van a durar toda la vida y no todas son positivas, es por ello que estas cinco señales te indican que vas por buen camino con tu relación.

Según la ciencia, hay señales que indican que estás con la persona correcta. Foto: Shutterstock

De acuerdo con lo escrito en “Psychology Today”, Susan Krauss Whitbourne PhD, ABPP, profesora de la Universidad de Amherst, señala que sí hay maneras de saber si una relación tiene el potencial de ser duradera, si es realmente efectiva para tu vida y te puede sumar cosas positivas con el paso de los años.

Las 5 señales que indican que tu relación vale la pena

La auto-expansión, que se refiere a la posibilidad de crecer, tanto de manera personal como dentro de la relación, es lo que hace que las relaciones lleguen a durar más.

“La auto-expansión a través de la vida puede tener su propio valor individual. Explorar las formas en que tú y tu pareja pueden mejorar el potencial de crecimiento de cada uno, sólo puede tener efectos positivos en su realización como individuos y como pareja”, escribe la experta.

Haciéndote las siguientes preguntas puedes hacerte una idea real para saber si las relaciones que tienes realmente te van a permitir seguir aprendiendo, creciendo y desarrollándote en el futuro.