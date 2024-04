Según Harvard, estos tres rituales debes hacer por las mañanas para ser feliz

La felicidad es uno de los estados de ánimo más importantes que existen y se caracteriza por la presencia de satisfacción y alegría que pueden experimentar las personas. Esto es totalmente subjetivo ya que será distinto para cada individuo, y si quieres lograr el máximo estado de plenitud, debes realizar estos tres rituales por las mañanas, según lo aconsejan expertos de la Universidad de Harvard.

Como bien sabemos, la felicidad se puede lograr de varias maneras, ya sea cumpliendo sus objetivos personales, como también alcanzando sus sueños. Si todavía no has alcanzado ser feliz en lo absoluto, no debes deprimirte y tienes que seguir luchando para alcanzar tus metas. De esta manera, te permitirá mejorar tu calidad de vida.

La felicidad es uno de los estados más importantes. Foto: Shutterstock

Es por eso que, los expertos de Harvard elaboraron un estudio sobre cuáles son aquellos rituales que debes seguir para alcanzar la felicidad plena. El primer de ellos consiste en no dormir hasta tarde por las mañanas, ya que lo aconsejable es levantarte temprano porque de esta manera tendrás muchos beneficios al poder tener un momento para ti mismo y disfrutar al máximo de las horas.

Otro ritual que no tienes que hacer si quieres ser feliz, según la Universidad de Harvard es meditar y reflexionar, y para eso, es vital realizar actividades que te permitan ejercitar tu mente como leer un libro, escribir, jugar a juegos de mesa y lógica o informarte con las noticias. Por otro lado, debes priorizar aquello que creas que es urgente durante el día.

Levantarse temprano, meditar y hacer ejercicios por la mañana te llevaran a un estado de felicidad. Foto: Shutterstock

El último ritual que debes hacer, y quedó comprobado por los expertos, es realizar ejercicio durante la jornada laboral, así cargarte de más energía y actitud positiva. Esto quiere decir que se recomienda hacer tu rutina por las mañanas, para estar más activo durante el resto del día.