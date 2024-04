Según Harvard, este es el tiempo que debes dormir la siesta

Tomar una siesta durante el día es una excelente forma de reponer energía, además puede ayudarte a sentirte de mejor humor. Sin embargo, debes tener cuidado de cuento tiempo y cómo duermes. Si quieres tomar una siesta perfecta estos son detalles a los que debes prestar atención, según los expertos de la Universidad de Harvard.

Investigadores de la Universidad de Murcia y del Centro de salud Brighan and Women’s Hospital, que está vinculado a la escuela de Medicina de Harvard, compartieron que al momento de dormir la siesta, el tiempo, el lugar, el ambiente y la temperatura son relevantes para tener un descanso reparador.

Para tener un descanso reparador a la siesta, debes dormir cierta cantidad de tiempo, según Harvard. Foto: Shutterstock

Este tiempo debes dormir la siesta, según Harvard

La conclusión a la que llegaron los expertos es que, las personas que duermen de 30 minutos a más suelen tener índices de masa corporal más altos y también son propensos a tener síndrome metabólico, por lo que pueden desarrollar problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad y un aumento de la tensión arterial.

Por lo que si quieres tomar una siesta durante el día, esta no debe durar más de media hora. Ya que estos problemas de salud no afectan a quienes no duermen la siesta o mantienen un nivel bajo de sueño.

Marta Garaulet, investigadora de la Universidad de Murcia, también indicó que un factor que influye en la calidad de tu siesta es el lugar donde eliges tomarla, ya que es diferente hacerlo en el sillón o en la cama.

El lugar donde eliges dormir la siesta influye en la calidad de descaso que tendrás. Foto: Shutterstock

Al tomar una siesta también debes prestar atención al horario, los expertos de Harvard señalan que las siestas después de las tres de tarde pueden afectar el sueño nocturno. Por lo que es mejor tomarlas antes de este horario en un entorno oscuro y tranquilo y con una temperatura templada.

Sin embargo, también compartieron que no todas las personas requieren de una siesta, ya que cada cuerpo tiene necesidades y requerimientos distintos.