¿Por qué los multimillonarios usan siempre la misma ropa?

Mark Zuckerberg y el fallecido Steve Jobs tienen algo en común que muchos, probablemente, pensaría que ambos son fundadores de exitosas empresas o que han revolucionado la manera de comunicarnos. Sin embargo, más allá del trabajo y de que pertenezcan a distintas generaciones, tienen la misma la forma de vestir. En ese sentido, esta es la razón por lo que los multimillonarios usan siempre la misma ropa.

Desde que Mark Zuckerberg alcanzó el éxito al crear Facebook se pudo ver que seguiría los pasos del fundador de Apple, al menos en su vestimenta. Y es que ambos, a pesar de contar con una fortuna multimillonaria, optaron por lucir de manera sencilla e igual para cada uno de sus días.

Mark Zuckerberg utiliza la misma ropa siempre por una cuestión de productividad. Foto: Shutterstock

Bastará recordar cuando en 2016, Mark mostró su armario y este estaba repleto con varias camisetas iguales o buscar algunos videos sobre los lanzamientos de Apple antes del fallecimiento de Jobs, ya que en cada presentación solía aparecer con sus míticos jeans y su jersey de cuello alto.

Sin duda no han sido los únicos en llevar este patrón a la hora de vestir, pero ¿cuál es el significado? Algunos podrían creer que apelan al lujo silencioso, que es una forma en la que buscan quedar grabados en la memoria de las personas, pero la verdad se apega mucho más a la productividad. Ya lo comentaba en 2014 Mark Zuckerberg durante una sesión de preguntas y respuestas, en la que compartió: “Quiero aclarar mi vida para que tenga que tomar la menor cantidad de decisiones posible sobre cualquier cosa excepto cómo servir mejor a esta comunidad. Siento que no estoy haciendo mi trabajo si gasto parte de mi energía en cosas tontas o frívolas de mi vida”. Con lo que se puede concluir que la moda no es necesariamente algo serio para el dueño de Meta.

Usar la misma ropa ayuda a tener un ahorro energético a nivel mental y de tiempo. Foto: Shutterstock

Y es que este tipo de acciones ayudan a tener un ahorro energético a nivel mental y también de tiempo. Porque hemos de admitir que hay ocasiones en que elegir el look del día se convierte en algo agotador ante la indecisión. A esto se le conoce como la fatiga de la decisión, un fenómeno estudiado y acuñado por el psicólogo social Roy F. Baumeister, quien describe que las opciones se vuelven cada vez más difíciles a medida que avanza el día y la reserva finita de energía se agota, por lo que la productividad también se reduce a la vez.

El psicólogo Barry Schwartz comparte que la paradoja de elegir tiene desventajas y nos afecta psicológicamente, haciéndonos personas menos felices y también menos productivas. De acuerdo con el experto, tener tantas posibilidades antes nosotros hace que el cerebro pierda mucho tiempo y recursos al pensar en las elecciones que se pueden hacer.

Así que si quieres tener una vida más productiva y buscas ahorrar tiempo y reducir el estrés no te vendría mal implementar un armario como el de estos multimillonarios, aunque claro, si perteneces a quienes aman la moda sería una medida imposible.