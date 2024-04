Todo lo que debes saber sobre la vasectomía: mitos y beneficios

A pesar de ser una opción anticonceptiva muy efectiva y segura, existen muchos mitos y temores alrededor de la vasectomía. Es importante desmitificar estos conceptos erróneos para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

Uno de los mitos más comunes sobre la vasectomía es que afecta el rendimiento sexual. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que la vasectomía no tiene ningún impacto en la libido, la erección o el orgasmo. De hecho, muchas parejas reportan una mejora en su vida sexual después de la vasectomía, ya que elimina el miedo a un embarazo no deseado.

Otro mito frecuente es que la vasectomía aumenta el riesgo de cáncer. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. De hecho, varios estudios han demostrado que los hombres que se someten a una vasectomía no tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer en comparación con aquellos que no lo hacen.

También se ha difundido el mito de que después de una vasectomía no se puede eyacular con normalidad. Esto es falso. Si bien inicialmente puede haber molestias leves o hinchazón en la zona genital después del procedimiento, estas suelen desaparecer en pocos días y no afectan la capacidad del hombre para eyacular.

Es importante tener en cuenta que después de una vasectomía, se debe seguir utilizando métodos anticonceptivos adicionales hasta confirmar mediante pruebas médicas que ya no hay presencia de espermatozoides en el semen. Esto puede tardar varias semanas o incluso meses, dependiendo del individuo.

Además de desmitificar estos conceptos erróneos sobre la vasectomía, también es importante destacar las ventajas y beneficios de este procedimiento anticonceptivo masculino. Es una cirugía ambulatoria rápida y sencilla que generalmente dura entre 10 y 30 minutos. Se realiza bajo anestesia local y el paciente puede regresar a casa el mismo día del procedimiento. Es altamente efectiva tiene un bajo riesgo de complicaciones secundarias.