La rutina cardio de diez minutos que iguala a correr durante media hora

Correr es un ejercicio excelente, respaldado por la ciencia como un hábito que reduce el riesgo de mortalidad y mejora la condición física. Sin embargo, a veces no es posible hacerlo, por la falta de tiempo u otras cuestiones. Por eso, a continuación te presentamos el ejercicio cardio considerado que hacerlo durante 10 minutos iguala a correr por 30 minutos.

En caso de que no puedas correr, existen ejercicios pliométricos como saltar la soga que ofrecen una alternativa efectiva y rápida para mejorar la salud cardiovascular y quemar calorías. Así lo destaca la reconocida revista Men's Health.

Correr es una de las actividades cardio más productivas (Shutterstock).

Para ello, la publicación se basa en una serie de investigaciones como las publicadas en Research Quarterly for Exercise and Sport, que compararon la eficacia cardiovascular entre saltar la soga durante 10 minutos al día y correr durante 30 minutos al día, durante 6 semanas.

Sorprendentemente, se encontró que el primer grupo mencionado obtenía resultados similares en cuanto a aptitud cardiovascular al conjunto de personas que corría durante más tiempo. Además, este ejercicio con la cuerda puede quemar hasta 370 calorías en solo 30 minutos para una persona de 70 kilos.

Saltar la soga es un ejercicio pliométrico que implica explosiones cortas e intensas de actividad, lo que lo convierte en una opción eficiente para mejorar la coordinación, la agilidad, la flexibilidad y la fuerza. Comenzar con sesiones de dos minutos y aumentar progresivamente es una forma efectiva de incorporar este ejercicio a la rutina.

Es importante tener precaución si se tienen problemas de rodillas, espalda o cadera, o si el equilibrio es un problema, ya que este tipo de movimientos puede agravar estas condiciones. Siempre es importante consultar con un profesional antes para evitar lesiones.

Saltar la soga por diez minutos da grandes beneficios (Shutterstock).

Este ejercicios también puede complementar los entrenamientos de fuerza, ya que el cardio y la fuerza son componentes importantes de una rutina equilibrada. Saltar la soga no solo es compatible con el desarrollo muscular, sino que también puede mejorar los resultados en términos de hipertrofia.

La combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza es fundamental para maximizar los beneficios para la salud y el rendimiento físico. En lugar de elegir entre cardio y fuerza, es mejor incorporar ambos en nuestro plan de entrenamiento para obtener lo mejor de ambos mundos.

Cabe destacar que en este grupo podemos mixear movimientos como salto a la soga, press de banca, correr o el curl de bíceps. Esto demuestra que no hay necesidad de elegir entre uno u otro, sino de complementar para obtener resultados óptimos.