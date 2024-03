Según Harvard, esta frase nunca debes decirle a un adolescente

La adolescencia es una de las etapas más difíciles de enfrentar para los seres humanos debido a los cambios que se viven psicológica y físicamente; pero esta etapa puede ser peor cuando la comunicación entre padres e hijos no es la mejor. Es por ello, que según una experta de la Universidad de Harvard, aconseja nunca decirle estas dos frases a un adolescente.

Jennifer Wallace, experta en crianza y periodista egresada de la Universidad de Harvard, comparte en su libro “Never Enough: When Achievement Culture Becomes Toxic-and What We Can Do About It” aspectos que todo padre debe tomar en consideración con respecto al éxito de los futuros jóvenes, destacando que existen dos frases que no se deben decir a los adolescentes ya que pueden distorsionar su concepto de lo que es el triunfar.

La adolescencia es una de las etapas más difíciles de la vida. Foto: Shutterstock

Y es que muchos de los nacidos de la década de los 90 para atrás crecieron escuchando frases como “Tu único trabajo es estudiar” o “Tienes que dar el 100% en todo”, sin embargo, de acuerdo con Wallace estas frases pueden representar la toxicidad que rodea al éxito, en dónde nunca nada es suficiente.

La frase “tú único trabajo es estudiar” puede hacer que tu hijo centre toda su atención en estudiar, pero también lanzar un mensaje erróneo de que el trabajo lo es todo. Un adolescente debe tener tiempo para hacer más cosas que solo estudiar, al igual que los adultos deben hacer más cosas que solo trabajar.

Un mensaje erróneo puede provocar problemas de salud mental en los adolescentes. Foto: Shutterstock

Por otro lado, la frase “tienes que dar el 100% en todo” puede provocar en los hijos un sentido perfeccionista, que en la edad adulta puede provocar distorsión de la productividad, es decir, no sentirse suficientemente productivo a pesar de serlo. Por ello, debes mostrarles a tus hijos que siempre hay lugar para el descanso.

El libro de la experta egresada de Harvard, que fue resultado de años de investigación y entrevistas con familias, educadores y casi 6 mil padres, también destaca que frases como estas pueden hacer dudar a los adolescentes del amor incondicional de sus padres, creyendo que esto es una crítica y provocando en algunos casos problemas de salud mental.