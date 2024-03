Haciendo esto le dirás adiós a una persona narcisista

Una de las características de las personas narcisistas es que suelen hablar y actuar como si fueran personas superiores al resto, aunque esta actitud no se da siempre de una forma hostil, este tipo de personas tienden a presuponer que tienen el poder y el otro debe adaptarse a él. Si esto te molesta, haciendo esto podrás decirle adiós a una relación tóxica como esta.

Es por ello que expertos en psicología recomiendan prestar atención a las conductas de tu pareja, ya que de salir con una persona narcisista es probable que tengas una relación de pareja negativa.

La persona narcisista se cree superior a los demás. Foto: Shutterstock

¿Cómo son las personas narcisistas?

Según con el portal “Mayo Clinic”, las personas narcisistas se caracterizan por tener aires de superioridad y la necesidad de recibir admiración constante por los demás. También sienten que merecen privilegios y un trato especial, y critican y menosprecian a todo aquel que no consideren importante. Por otro lado, aspiran a tener roles de liderazgo y se aprovechan de los demás para lograr lo que quieren.

Asimismo, tienen la incapacidad de reconocer las necesidades o sentimientos de los demás por lo que presentan dificultad a la hora de relacionarse con los otros. Otra de las características de las personas narcisista es que se frustran rápidamente cuando algo no sale como esperaban, así como también les cuesta manejar situaciones de estrés y controlar sus emociones.

Así puedes terminar una relación tóxica con una persona narcisista

Si te encuentras junto a una persona narcisista y esto no es de tu agrado, puedes alejarte de ella siguiendo estos pasos, de manera a evitar caer en una relación tóxica.

Según Silvia Congost, psicóloga, columnista de “Elle”, experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones tóxicas, esto es lo que debes hacer para terminar una relación con una persona narcisista.

La persona narcisista siente necesidad de recibir constantemente la admiración de los demás. Foto: Shutterstock

La experta sugiere desahogarte con alguien. Hablando de tus miedos y lo que piensas y sientes, podrá ayudarte a terminar una relación tóxica con un narcisista. Así también, en caso de que convivas en el mismo hogar con esta persona, la psicóloga aconseja buscar otro lugar para alojarte mientras la situación se resuelva.

Asimismo, debido a que no es fácil terminar con una relación tóxica, ya sea para trazar una ruta hacia la salida de esa relación o para recuperar tu autoestima, es necesario contar con apoyo de un profesional, de manera a recuperar tu confianza para afrontar la situación. Si bien no será sencillo el alejamiento, recordar que siempre vale la pena alejarse de personas que no le hagan bien a uno. Finalmente, la especialista recomienda no tener ningún tipo de contacto con la otra persona una vez que se separen, para evitar que sientas dudas y seas manipulado para retomar la relación.