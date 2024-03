Según Harvard, con este método dejarás de lado la preocupación

El ritmo acelerado de la vida y situaciones relacionados a la marcha del mundo de hoy hace que las personas tiendan a pensar de sobre manera en los problemas que los aquejan. Es por ello que el también llamado “overthinking”, algo así como “sobrepensar” en español, afecta seriamente a nuestra salud mental. Sin embargo, según la Universidad de Harvard, existe un método que te ayudará a dejar de lado la preocupación.

Arthur C. Brooks, investigador y catedrático de la Universidad de Harvard desarrolló un método de solo cuatro pasos para “sobrepensar” menos y ser más felices, basándose en cómo funciona la preocupación en nuestro cerebro.

El "sobrepensar" en los problemas afecta seriamente a la salud mental. Foto: Shutterstock

Escribe lo que te preocupa

El primer paso consiste en escribir las cosas que te preocupan, de este modo puedes conocer cuáles son tus emociones y cómo regularlas. Así te será más fácil comprender lo que te pasa, pero también te servirá para poner límites.

Brooks comentó al “The Wall Street Journal” que “cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles que no podemos controlar, la ‘metacognición’ nos da la capacidad de moldear nuestra respuesta emocional”. Y el realizar esta actividad sirve para ello.

Céntrate en el resultado y no en el problema

El experto de Harvard explica que la ansiedad es un mecanismo de enmascaramiento, de modo que tapamos miedos con preocupación. La mejor solución para evitarlo es realizar una lista de las cosas que te preocupan, pensando en cual puede ser el peor resultado y el más probable, luego, a lado de ellos se debe escribir que se haría en cada caso. Brooks señala que esto te permitirá sentirte aliviado.

Existen métodos para dejar la preocupación de lado. Foto: Shutterstock

Repítete la frase: “mi preocupación no cambiará el curso de los acontecimientos”

A veces solemos creer que cuanto más pensemos las cosas éstas se solucionarán más rápido, pero lo cierto es que no es así. Por ello, el experto en felicidad y catedrático de Harvard recomienda “abandona el pensamiento mágico de que, si te torturas lo suficiente por algo que te preocupa, de alguna manera mejorarás la situación”.

La preocupación únicamente provocará mayor incertidumbre en tu persona, además de estrés y ansiedad, por lo que aconseja repetirte una y otra vez “Mi preocupación no cambiará el curso de los acontecimientos".

Aprovecha el día

Otra forma de evitar “sobrepensar” es que, por las mañanas, cuando despiertes, te digas a ti mismo “no sé lo que me deparará este día, pero estoy vivo para experimentarlo y no lo desperdiciaré preocupándome por cosas que no puedo controlar". Esto, aunque no lo creas, tiene un efecto positivo y te ayudará a vivir con menos estrés y ansiedad.