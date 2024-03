Vivimos en un mundo digital en el que cada una de las aplicaciones se asocia con nuestro correo electrónico, y si a eso le sumamos a todas esas personas, grupos de trabajo o entidades a las que se los damos voluntariamente, nuestra bandeja de entrada puede saturarse rápidamente. Es por eso que acá veremos tres formas para liberar espacio en Gmail sin pagar.

Si te pasa que tu casilla de mail de Google está más lleno que transporte público en hora pico, esto puede hacer que no le prestes atención a mensajes importantes por la saturación de notificaciones que tus apps también mandan a tu correo, por eso es necesario liberar espacio en ese almacenamiento. Y si se puede hacer sin tener que poner un peso, mejor.

El primer método consiste en descargar correos individuales para guardarlos en tu computadora y luego borrarlos de tu Gmail, como si guardaras recuerdos en una caja y la dejaras en el altillo para hacer lugar en tu habitación.

Las tres formas para liberar espacio en Gmail sin pagar.

(Shutterstock)

Otra opción es utilizar programas como Mailbird o Mozilla Thunderbird para abrir y leer correos descargados en formato EML, uno específico para los e-mails. Se pueden descargar desde sus páginas oficiales y permiten interactuar con esa correspondencia sin que ocupe espacio en la app principal.

En el caso de que prefieras una limpieza masiva, Google Takeout te permite descargar todos los correos de tu cuenta de Gmail de una sola vez. También te permite revisar las pestañas de correos provenientes de redes sociales y promociones para borrar los que no es necesario.

(Shutterstock)

Por supuesto, no hay que olvidarse de vaciar la papelera de Gmail periódicamente para liberar espacio de manera definitiva, prestando atención si lo que se desechó no es realmente importante, ya que suele pasar que entre tanto newsletter o publicidad puede mezclarse información que no se debe de eliminar.

También se puede recurrir a los servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, pero este también comparte el mismo compartimento general, por lo que solo sería una transferencia de información. Con estos tres trucos y algunos consejos extra, tu Gmail estará más ligero que un avioncito de papel.