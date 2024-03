Cuidar nuestra salud no termina con ir a ver al médico y hacernos los estudios anuales de sangre y orina, esperando estar dentro de los parámetros normales, sino que también hay que mirar para dentro en el sentido más figurado, por lo que estas once preguntas para descubrir cómo está la salud emocional son de gran ayuda.

Varios expertos en psicología clínica, psicología positiva, florecimiento, prosperidad, resiliencia y agotamiento hablaron con The New York Times acerca de qué es aquello que contribuye a una sensación de bienestar y cómo evaluarlo para ser más conscientes de ello. Se divide en once puntos en los que puede haber algunas preguntas que nos ayudarán a ver mejor cómo estamos en ese sentido.

Las once preguntas para descubrir cómo está la salud emocional.

(Shutterstock)

El primer punto es el estado de ánimo, y las preguntas van de: ¿Cómo describirías tu estado de ánimo la mayoría de los días? ¿Es generalmente positivo, generalmente negativo o una combinación de ambos? ¿Tiendes a sentir más emociones positivas o negativas a lo largo del día? Pensá en la alegría, el amor o el asombro frente a la ira, la tristeza o la ansiedad.

El segundo punto es analizar nuestro monólogo interior. ¿Este monólogo es más autocrítico o autocompasivo? Cuando intentás algo nuevo, ¿crees que tendrás éxito o estás seguro de que fracasarás? Si cometés un error, ¿te castigás después o te das el beneficio de la duda? Es que nuestros patrones de pensamiento afectan mucho tanto a nuestras emociones como a nuestro bienestar.

Las once preguntas para descubrir cómo está la salud emocional.

(Shutterstock)

Por supuesto que hay que pensar en la salud física y preguntarse cómo está en general, relevando cuánta actividad física se hace cada semana y con qué frecuencia se duerme de siete a nueve horas por noche. Es que la salud física y la salud mental están más que vinculadas, y existe mucha evidencia científica acerca de cómo el sueño y el ejercicio hacen mella en nuestro estado de ánimo.

En cuarto lugar, las relaciones también son algo a repensar. ¿Sentís tener vínculos sólidos con familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo? ¿Con qué frecuencia socializás cada semana? ¿Tenés a alguien a quien se pueda llamar en caso de emergencia? Porque ante más y mejores vínculos, el bienestar emocional se hace mayor.

Las once preguntas para descubrir cómo está la salud emocional.

(Shutterstock)

Otro de los puntos, el quinto, tiene que ver con que si hay cosas en tu vida que te dan un sentido de significado o propósito, y puede ser cualquier cosa, desde el trabajo, un voluntariado, tus pasatiempos o algo que te apasione.

¿Tenés algún sentido de responsabilidad hacia algo o alguien que no seas vos mismo? ¿Sientes que tus contribuciones son importantes? Es que se es más feliz, productivo y se encuentra mayor satisfacción si hay algo que te impulse a hacer lo que quieras, así como también te da motivos para esforzarte más cuando no todo va sobre ruedas. Las once preguntas para descubrir cómo está la salud emocional.

(Shutterstock)

El sexto aspecto a mirar hacia adentro tiene que ver con la competencia, si sentís que hay cosas en tu vida en las que te sabés bueno. ¿Hay partes de tu vida que te dan una sensación de logro? ¿Te sentís generalmente una persona capaz? Tener cierto dominio de algo en tu vida cotidiana da satisfacción, pero sobreponerse y dominar algo nuevo que significó un desafío también la da.

La séptima cosa a prestar atención tiene que ver con fluir. ¿Con qué frecuencia te sentís completamente absorto en lo que estás haciendo? ¿Alguna vez perdés la noción del tiempo mientras trabajas o estás con un pasatiempo? ¿Esperas con ansias participar en esas actividades? Es que cuando se encuentra ese estado de fluidez, generalmente se está disfrutando de lo que se está haciendo. Las once preguntas para descubrir cómo está la salud emocional.

(Shutterstock)

La octava pregunta que habría que hacerse es si sentís que, en general, tenés el control de tu vida, si sentís que tenés autonomía en el trabajo y en casa. ¿Tomas tú las decisiones más importantes sobre tu vida o lo hace alguien más? Es común sentir que las cosas están fuera de tu control cuando no salen bien, pero cuando sabemos que podemos “agarrar la sartén por el mango” la sensación de bienestar se hace mayor.

Como punto nueve, no se pueden obviar el dinero y los recursos. ¿Se tiene suficientes recursos financieros para mantenerse a uno mismo y a la familia? ¿Alguna vez te preocupaste por necesidades básicas, como comida o vivienda? ¿Se tiene los recursos y el apoyo necesarios para hacer bien tu trabajo? Es que tener cierta estabilidad financiera y material para satisfacer tus necesidades básicas hace que otros aspectos del bienestar puedan ser más alcanzables. Las once preguntas para descubrir cómo está la salud emocional.

(Shutterstock)

El penúltimo aspecto a preguntarse es si sentís que el mundo es en general un lugar justo. ¿Hay sistemas que te obstaculizan? ¿Sentís que tenés tantas oportunidades como cualquier otra persona? Es que la justicia, o la falta de ella, influye en nuestra vida diaria, ya sea desde lo micro, como ser tratado de igual manera que otra persona, o lo macro, como pueden ser las condiciones laborales favorables o desfavorables para un sector al que pueda pertenecer.

Y por último, hay que preguntarse qué tan satisfecho estás con tu vida, si lograste o estás en camino de lograr la mayoría de las cosas importantes que deseabas, o si hay aspectos importantes de tu vida que cambiarías. Estas preguntas son, al fin y al cabo, la forma más esclarecedora de evaluar cómo va tu vida en su conjunto.