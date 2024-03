Los seis remedios caseros para combatir las infecciones urinarias

Una infección urinaria afecta cualquier parte del tracto urinario, incluyendo los riñones, uréteres, vejiga o uretra. Las bacterias en la vejiga son la causa más común de las ITU, pero los hongos y virus también pueden causar una infección. Por ese mismo motivo, repasaremos una serie de remedios caseros aconsejables para estos casos.

Antes de sumergirnos en los remedios caseros para las infecciones urinarias, es importante conocer los posibles tratamientos y precauciones. Siempre, claro está, lo recomendable es recurrir a un especialista, aunque el sitio healthline detalla algunas indicaciones naturales y caseras.

Cuáles son las afecciones de la infección urinaria (Shutterstock).

Los antibióticos se usan para tratar las infecciones urinarias y a veces se usan a largo plazo en dosis bajas para prevenir la recurrencia de la infección. Lo cierto es que también hay muchas maneras naturales de protegerse de las infecciones y reducir el riesgo de una recurrencia.

1- Toma muchos líquidos: Mantente hidratado para eliminar bacterias del tracto urinario. Bebe al menos ocho vasos de agua al día y evita el exceso de cafeína y alcohol.

2- Incrementa la ingesta de vitamina C: La vitamina C fortalece el sistema inmunológico y acidifica la orina para prevenir el crecimiento bacteriano. Consume alimentos ricos en vitamina C, como cítricos y pimientos, o considera tomar suplementos.

3- Toma jugo de arándano sin azúcar: El jugo de arándano sin azúcar previene que las bacterias se adhieran al tracto urinario. Beberlo regularmente puede ayudar a prevenir infecciones urinarias, pero consulta a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento.

Tomar agua, clave para la infección urinaria (Shutterstock).

4- Toma probióticos: Los probióticos equilibran la flora bacteriana y fortalecen el sistema inmunológico. Puedes obtenerlos a través de suplementos o alimentos fermentados como el yogurt y el chucrut.

5- Practica estos hábitos saludables: Orina después del sexo, evita los espermicidas y usa ropa interior de algodón transpirable para prevenir infecciones. Mantén una buena higiene personal y evita productos que puedan irritar la uretra.

6- Prueba estos suplementos naturales: La D-manosa, las hojas de baya de espino, el extracto de arándano y el extracto de ajo pueden ayudar a prevenir infecciones urinarias. Sin embargo, consulta a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento para garantizar su seguridad y eficacia.