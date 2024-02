La faceta menos conocida de Scarlett Johansson: es cantante y ha grabado discos

Scarlett Johansson no solo es una estrella de Hollywood. A ella le encanta la actuación y también el canto. En 2006 se sumó a los actores que grabaron una colección con la canción “Summertime” de George Gershwin. Luego en el año 2007, se presentó en el festival Coachella con The Jesus and Mary Chain y le encantó tanto la experiencia que decidió seguir su rumbo como cantante.

En 2008, Scarlett Johansson publica su primer disco Anywhere I Laid my Head con 10 versiones de canciones de Tom Waits y una original. De hecho, David Bowie la acompañó como segunda voz, lo que fue un lujazo para ella. Luego, al año siguiente, decide grabar otro disco con el compositor Pete Yorn, titulado Break Up.

Mira el video

También interpretó el tema Trust in Me para la película El libro de la selva, se le escuchó en la cinta Ella, con el tema The Moon Song, y en 2011 su voz rasposa se escuchó en la cinta mexicana Días de gracia, del director Everardo Gout. Y recientemente participó en el filme Sing: Ven y canta en el que no solo prestó su voz para el personaje de la cinta animada al interpretar a Ash, una puercoespín rockera, sino que grabó uno de los temas de la película.

“Desde pequeña empecé a cantar. De hecho, comencé a actuar porque quería hacer teatro musical, lo cual es algo un poco tonto, pero era mi sueño. Me veía cantando en Broadway, veía esa niña rubia que era yo cantando con un tono barítono de voz. Seguramente no había lugar para mí en la obra Annie, pero fue así que empecé a cantar”, señaló Scarlett Johansson en una pasada entrevista.

Mira el video

Aunque sus álbumes han recibido diversas críticas, fue muy escuchado en varios países. Scarlett Johansson exploró el sonido indie, folk y alternativo. Y es que la actriz se siente como pez en el agua y cumplió su sueño. Su voz es tan dulce como su presencia.