El sombrío perfil de Bob Marley, la leyenda del reggae

El estreno de Bob Marley, la leyenda, con una duración de menos de dos horas, hace un recorrido por los últimos años del compositor y músico jamaiquino desde el intento de asesinato en 1976 hasta los días cercanos a su muerte en 1981 con apenas 36 años de edad. Además, hacen un viaje fugaz de su turbulenta, pero también fructífera relación con su esposa Rita Marley.

Bob Marley y Rita Marley crecieron en el barrio de Trenchtown, en Jamaica, y ambos sentían pasión por la música. La pareja se casó en el año 1966 cuando ella tenía 20 y él 21 años. Ella lo invitó a unirse a la fe rastafari, algo que marcaría su vida y su carrera.

Bob Marley y Rita Marley en 1966.

La historia también cuenta que en su niñez Bob Marley fue abandonado por su padre y tuvo que empezar a trabajar junto a su formación musical. Con la nueva pareja de su madre y Peter Tosh crearon en 1962 los Wailing Wailers, aunque no tuvieron mucho éxito, estos fueron sus inicios en el reggae. “El dinero no puede comprar la vida”, fueron las últimas palabras.

Aunque su carrera tuvo un ascenso importante y se consolidó como la leyenda del reggae, Rita Marley tuvo el valor de escribir en su libro “No woman No Cry: my life with Bob Marley”. En sus páginas detalló que el cantante tuvo tendencias homofóbicas además de maltratarla.

El libro de Rita Marley.

Según Rita, Bob Marley la violó varias veces mientras ascendía a la fama, pues el cantante nunca hubiera aceptado un no por respuesta: ella era su esposa y era su obligación “darle placer”, aún así cuando él fue infiel sin ocultárselo. Además, también señalan que Bob Marley, producto de sus enseñanzas rastafari, tenía cierto resentimiento a la comunidad Lgbti y, de hecho, se negó a tomarse una foto con Prince, ya que a sus ojos a pesar de que este cantante nunca declaró ser gay, para Bob sí lo era.