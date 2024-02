La fórmula secreta para lograr un abdomen plano en tan solo un mes

Lograr un abdomen plano es una misión que posiblemente todos queramos lograr. Puede ser difícil, pero lo cierto es que existe una fórmula secreta para fortalecer los músculos y tener tus abdominales bien tonificados. ¡Y todo lo vas a poder lograr en apenas un mes!

Las redes sociales han sido testigo de un fenómeno creciente: los desafíos virales que van desde lo simple hasta lo complejo. Uno de los más destacados es el #plankchallenge, que ha cautivado a usuarios de todas las edades en plataformas como TikTok e Instagram.

Cómo lograr un abdomen chato (Shutterstock).

Este desafío invita a las personas a probar su fuerza y resistencia a través de un ejercicio aparentemente sencillo pero desafiante: la plancha. Según detallan los expertos del mundo del fitness, la plancha implica mantener una posición similar a la de un push-up, pero sin movimiento.

Es un ejercicio isométrico que, a diferencia de los abdominales tradicionales, no pone en riesgo la columna lumbar ni la pelvis, según destaca Javier Furman, fisioterapeuta y kinesiólogo.

El challenge fue creado por las influencers del fitness Linda Morselli y Renata Zanchi, con un programa de 30 días para fortalecer el núcleo y desarrollar resistencia. Se inicia con 20 segundos al día, aumentando gradualmente hasta llegar a sostener la plancha durante cinco minutos seguidos al finalizar el desafío. La esencia es fortalecer el core abdominal.

La correcta ejecución del ejercicio es clave. Para hacer una plancha correctamente, uno debe colocarse en el suelo con los codos flexionados a 90° debajo de los hombros y mantener el cuerpo recto desde los talones hasta la cabeza. Es importante apretar los abdominales, cuádriceps y glúteos para mantener una postura estable y eficaz.

La plancha, el ejercicio clave para tener tu core firme (Shutterstock).

Entre los beneficios de la plancha, Javier Furman destaca su capacidad para fortalecer el core y trabajar varios grupos musculares simultáneamente. Además, ofrece ventajas como la posibilidad de variar la dificultad, ejercer menos presión sobre el cuello que los abdominales tradicionales y mejorar la postura.

Un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research resalta que los ejercicios centrados en el abdomen, como las planchas, son los más efectivos para activar y fortalecer la zona. Además, las planchas mejoran la resistencia, el equilibrio y mantener la movilidad en comparación con los abdominales convencionales.