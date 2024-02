Evita estas frases en una discusión de pareja y consigue una relación más saludable

Cuando la mala comunicación se instala en la pareja, los malentendidos, resentimientos y los conflictos están a la orden del día. Lo peor es que estos problemas no resueltos se acumulan y se inicia una distancia emocional que no tiene vuelta atrás en la relación de pareja.

Esto se traduce en la pareja como una falta de conexión emocional en la que la sensación de soledad y alejamiento perjudican gravemente. La psicóloga Cortney S. Warren, formada en Harvard y que lleva 20 años trabajando con parejas, descubrió que el desprecio es la forma más dañina de comunicarse con la pareja.

El desprecio es la peor forma de comunicación.

En un artículo que escribió para la cadena americana CNBC, la psicóloga señala que el desprecio es la falta de aprecio y cuando se desvanece en una relación aparece el irrespeto que puede traducirse en distintas formas: burlas constantes, críticas destructivas, ignorar sus sentimientos y necesidades, y por ende una falta de consideración total.

Además la psicóloga señala las frases más típicas que destruyen la relación: "Ojalá nunca nos hubiéramos conocido", "Has arruinado mi vida", "Eres una molestia", "No me importa lo que pienses o cómo te sientes", "Eres patético", "No mereces mi tiempo me lo debes", "Te he aguantado durante años", "Si no tuviéramos hijos, ya te habría dejado", "Me das asco, nadie más te querría".

Trabaja la empatía.

Ella sostiene que el efecto pulverizante de las palabras si se acompaña también con gestos desdeñosos, como poner los ojos en blanco o simplemente ignorar a tu pareja, resultaría muy perjudicial. Y aunque estos gestos y frases de desprecio aparecen sin pensarlo cuando alguno de los dos se enfada hay que trabajar y combatirlos.