Soltera y sin compromiso: ¿un acto de amor propio?

La soltería no es un fracaso social. Así lo explica la escritora de “Perderte para encontrarme”, Elizabeth Clapés. “Como sociedad se nos ha encaminado a conocer a alguien, casarnos, tener hijos y nietos. La soltería siempre ha sido interpretada como un fracaso por atribuir a la persona soltera una problemática, cuando en muchas ocasiones es una elección personal totalmente válida”.

De hecho, estar soltera también significa tener la libertad para tomar tus propias decisiones. Un día puedes tomar tus maletas e ir a explorar el mundo. La curiosidad se despierta y no se trata de un acto egoísta es un acto de amor propio. Y es que según la directora de Marketing de Bumble en España, Alba Durán, hay que olvidar los conceptos negativos sobre el hecho de estar sin pareja.

Soltera y sin mayores responsabilidades.

“Eso no te convierte en una persona menos completa. Aprovecha esta oportunidad para centrarte en ti y en lo que quieres, la soltería no tiene que ser una búsqueda constante”, dijo. Ese acto de amor propio hace que la persona se sienta más cómoda consigo misma, aprende a identificar lo que le gusta y lo que no, y crea su propia historia.

También se comienza a ver en los demás las carencias emocionales con las que no estárías dispuesto a lidiar. Mary Passion, quien se dedica al mundo del coach también señala que “estar soltera es una oportunidad para ver lo que quieres, para invertir en ti misma, en tu crecimiento, en tu cuerpo y en tu mente. Es un momento ideal para activar pasiones que te pueden traer beneficios y comprobar que el tiempo que tienes lo puedes utilizar en lo que te sienta mejor”.

Invierte en ti misma.

Sin embargo, hay quienes decidieron transitar el camino de la soltería sin apuros, también les ilusiona tener una pareja en donde mutuamente se permitan ser libres, plenos y felices, tal como lo aprendieron cuando se eligieron a ellos mismos.