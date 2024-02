La dieta viral que te permite bajar de peso fácil y rápido

En el amplio mundo de las dietas, surgen tendencias a menudo peligrosas, especialmente cuando son promovidas a través de las redes sociales. Por esa misma razón vamos a analizar un plan de alimentación que se ha hecho viral en TikTok: la dieta 30-30-30, la cual supuestamente permite bajar de peso fácil y muy rápido.

En este punto, es crucial analizar minuciosamente cada nueva dieta que se convierte en una tendencia en las plataformas. No todo lo que es tendencia en redes resulta positivo, motivo por el cual hay que ir en detalle con cada cosa que vemos en el mundo virtual.

Cómo es la dieta 30-30-30 que se ha vuelto viral (Shutterstock).

Según Statista hasta 2023, TikTok mantenía su audiencia más joven, con el 40% de sus usuarios entre los 12 y los 24 años. La viralidad y el alcance multilingüe de esta plataforma pueden exponer a los jóvenes a ideas peligrosas sobre dietas, como el método 30-30-30, lo que hace imperativo examinarlo de cerca.

A. ¿Qué es la dieta 30-30-30? Este método implica consumir 30 gramos de proteína en los primeros 30 minutos después de despertarse, seguido de 30 minutos de ejercicio de baja intensidad. Se promociona como el mejor camino para perder peso de manera rápida y sencilla.

B. Opiniones de los especialistas: Tara Schmidt, instructora de nutrición en la Clínica Mayo en Rochester, menciona que el método "no es tan malo", pero solo sería efectivo para personas que pasan largas horas sedentarias. Sin embargo, advierte que si no se crea un déficit calórico, el método puede no ser útil ni dañino.

C. Beneficios del método 30-30-30: Consumir proteínas en el desayuno puede ayudar a limitar el consumo excesivo de calorías más tarde en el día y promover una mayor sensación de saciedad. Además, algunos estudios sugieren que el consumo de proteínas en el desayuno puede mejorar la presión arterial, el colesterol HDL y la resistencia a la insulina.

Cuáles son los riesgos y ventajas de la dieta 30-30-30 (Shutterstock).

D. Aspectos negativos del método 30-30-30: Este método carece de investigación exhaustiva y puede fomentar una obsesión poco saludable por las tendencias de pérdida de peso en Internet, lo que a menudo conduce a reglas y restricciones extremas.

Si bien la dieta viral 30-30-30 puede ofrecer ciertos beneficios, también es importante remarcar que se deberá abordar con precaución y buscar asesoramiento profesional para garantizar que sea adecuada y segura para cada individuo.