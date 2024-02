El ritmo acelerado que la modernidad nos hace vivir, también nos hace dejar de prestarle atención a otras situaciones que, dentro del hogar, también tienen su importancia. Una de ellas es la intimidad con la pareja, y acá hay seis consejos imperdibles para recuperar la pasión disipada por la rutina.

Obviamente que el sexo no es lo único que importa en una relación, pero sí es un aspecto importante que, si falta, puede comenzar un camino pedregoso en la vida de dos personas que conviven. Para que esto no pase, acá hay media docena de propuestas para que la chispa no se apague, sino que se mantenga ardiendo.

Para empezar, haz una lista de deseos sexuales junto con tu pareja, según Alex Davis de Ryan and Alex Duo Life. Poco importa si es más larga, más atrevida o todo lo contrario, lo importante es que se sienten y piensen cualquier cosa que los pueda excitar.

Los seis consejos imperdibles para recuperar la pasión en la pareja.

@Shutterstock

Ahora es Julia Svirid, entrenadora sexual de Beducated, la que sostiene que abstenerse de mantener relaciones sexuales de manera consciente hace que “puedas conocer otras formas de conectar con tu pareja, más allá de la penetración”. La falta del coito hace que descubras otras maneras de conectar con tu pareja en la intimidad.

Otro buen consejo es el de viajar, con o sin tu pareja, para despertar tu deseo sexual, según una de las terapeutas sexuales de la firma Orchard Toys. Recomienda que las parejas viajen, incluso por separado, y se tomen un descanso para fortalecer la relación, y más cuando las preferencias para estas escapadas pueden ser diferentes. Los viajes rompen la rutina y puede permitir encontrar esos espacios para tener una intimidad de mayor calidad.

También es importante hablar cuando estés manteniendo relaciones sexuales. Según la educadora sexual Suzannah Weiss, hablar con la otra persona le permite saber qué es lo que te gusta y qué no. Además, disfrutar del acto sexual más allá del placer, como un momento que compartís con otra persona, fomenta las risas y está bien.

Los seis consejos imperdibles para recuperar la pasión en la pareja.

@iStock

Es así que el siguiente consejo se ata con lo recién mencionado, y es que hay que hacer preguntas, como lo recomienda la experta Tara Suwinyattichaiporn, entrenadora sexual y de relaciones, y profesora de comunicación sexual y relacional en la Universidad Estatal de California. Hacerle preguntas a tu pareja sobre su vida sexual desde el principio de la relación es muy importante, para saber si lo que aplicas con tu pareja es satisfactorio para la otra persona. Hacer preguntas también fomenta la confianza entre ambos para ser capaz de decirse si su deseo sexual está disminuyendo o no.

Y por último, para explorar qué es lo que te gusta, Julia Svirid recomienda la masturbación. Es mediante la autosatisfacción que podremos descubrir algo nuevo que nos gusta para luego compartirlo con la otra persona y disfrutar juntos. Los seis consejos imperdibles para recuperar la pasión en la pareja.

@Shutterstock

Todos estos consejos permiten prestarle mucha más atención a la intimidad de la pareja y poder, así, disfrutar los momentos más picantes, reavivando la pasión y conociéndose aún más.