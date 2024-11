Según la psicología, esto debes hacer para ganar confianza en una cita

La confianza nos ayuda a desempeñarnos de mejor manera en los entornos donde nos desarrollamos habitualmente como el trabajo, proyectos personales y relaciones con los demás. En ese sentido, esto debes hacer para ganar confianza en una cita, según la psicología.

Alcanzar una meta propuesta es difícil si es que tienes poca confianza en ti mismo, baja autoestima o crees que no eres lo suficientemente bueno para conseguir lo que deseas. Esta inseguridad lo que hace es que nuestro miedo al rechazo crezca, así como también dificulta la toma de decisiones, manteniendo altos los niveles de estrés y ansiedad.

Las citas pueden llegar a resultar estresantes. Foto: Shutterstock

En ese sentido, las citas pueden ser estresantes ya que existe la posibilidad de que las cosas salgan mal y que uno sea rechazado. Según la psicóloga Janice Villhauer Ph.D., “para aumentar la confianza, lo que hay que hacer es cambiar nuestra mentalidad y tener un enfoque distinto”.

Cómo tener más confianza en una cita

Para la especialista, se debe “dejar de darle un valor demasiado alto a lo que piensan los demás, y empezar a valorar más lo que nosotros pensamos”. Según ella, el cambio de mentalidad es fundamental para ganar confianza por lo que se debe abandonar la idea de “por favor escógeme a mí”.

“El deseo de ser elegido es casi tan universal como no sentirnos lo suficientemente buenos. Probablemente porque uno confirma al otro. Si no me eligen, es prueba de que no soy lo suficientemente bueno”, destaca la experta en un artículo para el sitio especializado “Psychology Today”.

Se debe abandonar la idea del "escógeme a mí", según la psicología.

“Es una mentalidad que hace que nos sintamos impotentes, llenos de dudas y sin control de nada, y es entonces cuando empezamos a hacer esfuerzos sobrehumanos para agradar a los demás, y que hace que las citas se vuelvan mucho más aterradoras de lo que deberían ser”, expresa la especialista.

Finalmente, lo que hay que hacer es dejar de pensar que somos elegidos para pasar a reforzar la idea de que nosotros somos los que elegimos. “Cuando entras en una situación social con la mentalidad de que eres el que elige, tu energía cambia. Ya no estás en una posición pasiva sin poder, sino en una posición proactiva de agencia. En lugar de enfocarte en tu propio comportamiento y si los estás complaciendo, tu enfoque está en su comportamiento. ¿Cómo te están tratando? ¿Están actuando con integridad? ¿Parecen genuinamente interesados en saber quién eres o su comportamiento parece más egoísta?”, concluye la experta.