¿Es bueno lavarse el pelo de noche?

Algunas personas prefieren lavarse el pelo de mañana y otras de noche, aunque en este último caso muchas de ellas están cometiendo un error que para algunos no tiene especial importancia, aunque según los expertos no se debería hacer, y es acostarse con el cabello ligeramente húmedo.

Acostarse con el pelo húmedo es una de las peores cosas que se pueden hacer con respecto a la salud capilar, según la reconocida dermatóloga española Clara Lacasta. “El pelo mojado es caldo de cultivo para dermatitis y posibles hongos. Y, además, en mojado está en su estado más débil y se rompe más. No pasa nada por lavar el pelo todos los días si se ensucia. La grasa y el sudor sensibilizan el cuero cabelludo. Es importante saber que el pelo no se cae más por lavarlo a menudo. De hecho, se puede convertir cada lavado en una oportunidad para tratar el cabello con acondicionador y aceite nutritivo en las puntas”, señala la experta.

Es importante cuidad la salud capilar. Foto: Shutterstock

Para los expertos, dejar secar el pelo al aire durante las noches no es recomendable, y tampoco durante el día, sin embargo, en el primer caso, es más gave ya que no hay transpiración y el pelo no termina de secarse nunca. Es por ello que la dermatóloga aconseja secar todo el cabello con secador.

Por su parte, el estilista Pablo Bogado, embajador de importantes marcas como Wella y Termix, asegura que para tener el cabello sano es fundamental un correcto secado, por lo que antes de usar el secador recomienda eliminar la mayor cantidad posible de humedad con una toalla. “No debe ser de forma muy brusca, solo frotando el cabello con la toalla para que este no se rompa y sufra. Durante los últimos tiempos se ha hablado mucho sobre el algodón y la microfibra. A mí en particular me gustan más las toallas de 100% algodón por su suavidad y porque dejan pasar el aire por lo que el cabello respira y no sufre”.

No se debe pegar el secador al cabello a la hora del secado. Foto: Shutterstock

Finalmente, el experto capilar aconseja mantener el secador a unos 4 o 6 centímetros de distancia a la hora de secar el cabello. "Al secar el cabello es importante que lo vayas moviendo. De esa forma el calor se dispersa mejor y vamos separando las hebras. Envuelve el cabello con el movimiento y el secador para que vaya cogiendo forma. Si tienes un cabello fino y quieres darle volumen tendrás que secar tu cabello con la cabeza hacia abajo. Si queremos alisar y dejar un cabello pulido, secaremos desde raíz hasta las puntas con la ayuda de un cepillo”, concluye.