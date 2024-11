Nunca le hagas esta pregunta a tu pareja en una discusión

En una relación, las discusiones son inevitables. A veces, lo que uno percibe como un desacuerdo puede escalar si no se maneja con cuidado y empatía. El consejero de parejas Jeff Günther, conocido como TherapyJeff, sugiere evitar una pregunta en particular cuando las cosas se tensan: “¿Me puedes dar un ejemplo?”. Aunque esta frase parece inocente, en medio de una discusión puede convertirse en una barrera que impide el diálogo y aleja cualquier posibilidad de entendimiento.

Cuando tu pareja expresa un sentimiento de malestar, es común sentir la necesidad de pedir pruebas o ejemplos concretos que justifiquen ese reclamo. Sin embargo, este enfoque, lejos de resolver el conflicto, crea un ambiente defensivo.

No sirve estar a la defensiva.

Al pedir ejemplos en una situación de tensión, tu pareja puede percibir que no estás dispuesto a escuchar o entender su sentir, sino que quieres cuestionar la validez de sus emociones. Esto puede ser doloroso y hacer que se cierren emocionalmente, bloqueando la posibilidad de una conversación sincera.

Günther destaca que esta pregunta convierte el diálogo en una especie de batalla de egos, donde uno intenta demostrar que tiene la razón. En lugar de centrarse en la experiencia emocional de tu pareja, terminas evaluando si su queja es válida o no, como si fuera un juicio.

Ninguno tiene la razón.

En las relaciones, el objetivo de una discusión no es ganar puntos ni probar quién tiene razón. Cuando alguien expresa un malestar, lo hace porque siente que algo no está funcionando bien. Al pedir ejemplos, se anula el valor de ese sentimiento y se convierte la conversación en un debate sobre hechos, algo que puede desgastar emocionalmente. En el momento en que empiezas a cuestionar los motivos, tu pareja puede sentir que sus emociones no son válidas o que no tienen peso, lo que lleva a una falta de conexión y a una mayor tensión.