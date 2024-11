Es mejor un amigo que un antidepresivo, según la psicología

Luego de la pandemia de Covid-19 el consumo de fármacos se duplicó a nivel global. Lo cierto es que los psicofármacos están muchas veces normalizados, aunque estos deberían utilizarse con conciencia para dolencias puntuales y solo durante un tiempo determinado. Es por ello que el reconocido psiquiatra español, David López, señaló en una reciente entrevista para el medio “El País”, los efectos que tiene los antidepresivos y que posiblemente sería mejor un grupo de amigos que estos tipos de medicamentos.

Sobre las perspectivas que tiene los profesionales sobre los antidepresivos, el especialista habló sobre aquellos científicos que dicen que los fármacos hacen más mal que bien y que los problemas psiquiátricos se deben resolver solo con terapia y mejorando las condiciones sociales de las personas.

Los psicofármacos se deberían utilizar para dolencias puntuales. Foto: Shutterstock

“Yo creo que no hay una verdad absoluta. Hay personas que toman medicación y están satisfechas con su tratamiento. Generalizar y decir que todo se soluciona con políticas sociales o con terapia o con medicación, al final es tribalizar. Todas estas formas de afrontar un problema pueden ser válidas y tener incluso un efecto sinérgico”, señaló el especialista.

Por otro lado, el psiquiatra habló de los resultados que se consiguen utilizando los medicamentos como herramientas para los tratamientos. “Hay que analizar cuál es más indicada para cada cosa. La medicación puede ser más útil para tratar algunos síntomas y la terapia para que una persona tome algunas decisiones en su vida que no sabe afrontar. La medicación no te va a ayudar a tomar una decisión como iniciar un proceso de separación, pero hay personas que están deprimidas porque tienen una mala relación con su pareja. Cuando estás deprimido no funcionas bien y la medicación puede ayudar a salir de esa depresión para poder tomar decisiones sobre su vida, con ayuda de terapia, y resolver el problema que produjo la depresión. Los tratamientos no son excluyentes”, expresó.

La medicación puede ser útil para tratar algunos síntomas, según los expertos.

Finalmente, el especialista en salud mental remarcó que podría ser mejor un grupo de amigos que un antidepresivo. “Si te das cuenta, en las demás especialidades no es muy diferente. Hay una broma que hacemos sobre los dermatólogos, que siempre que vas te da una crema de corticoides y si no se te quita lo que tienes, miran más cosas. Es un tratamiento empírico. Si te exploro y veo que tienes una depresión y el tratamiento para la depresión es una psicoterapia, te la puedo ofrecer, pero tienes nueve meses de lista de espera y para poder hacer seis sesiones vas a tener que esperar año y medio o dos años. Y, cuanto más tiempo está deprimida una persona peor va a ser la evolución. La otra alternativa es tomar un antidepresivo, que es lo que tengo a mi alcance. Quizá te vendría mejor una pareja o un trabajo o un grupo de amigos, pero eso no te lo puede dar un psiquiatra”, concluyó.