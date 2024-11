Duran poco, tres signos a los que les cuesta demasiado mantener una relación

Las relaciones amorosas son complicadas, sin embarto, el horóscopo gitano nos habla hoy de tres hay signos que simplemente no dan pie con bola para mantenerse en una relación estable. No es que no lo intenten, pero la chispa se les apaga rápido y, sin darse cuenta, terminan alejando a quien tienen al lado.

Candelabro, el equivalente a Géminis. Este signo tiene una energía social que se roba todas las miradas, pero en pareja esa misma energía puede jugarles en contra. Al principio, son los reyes del detalle y de las sorpresas, pero luego su atención se diluye. Dejan de estar presentes, se olvidan de fechas importantes y su pareja empieza a sentir que está compitiendo con el mundo.

Rueda, que en la astrología tradicional es Cáncer. Al comienzo, son puro amor y entrega. Todo parece perfecto, hasta que empiezan a depender demasiado de su pareja. Se aferran tanto que terminan agobiando. Esa intensidad, que podría ser un punto fuerte, se vuelve un peso. Dejan de ser ese ser tierno del inicio para convertirse en alguien que necesita reafirmación constante. No lo hacen con mala intención, pero su inseguridad desgasta la relación rápido.

Estrella, conocido como Leo en la astrología tradicional. Este signo comienza las relaciones tirando la casa por la ventana: regalos, cenas y toda la parafernalia. Pero, apenas sienten que ya tienen asegurado el corazón de su pareja, bajan la guardia. Esperan que el otro se adapte a ellos, olvidándose de que las relaciones son de ida y vuelta.