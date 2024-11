Qué dicen las investigaciones más recientes sobre la relación entre el microondas y el cáncer

El microondas en uno de los elementos de cocina más utilizados en muchos hogares, aunque desde hace décadas se ha propagado el rumor que calentar los alimentos en este aparato produce cáncer. En ese sentido, han surgido nuevas investigaciones que se refieren a la relación entre este electrodoméstico y esta enfermedad.

El microondas se posicionó como uno de los electrodomésticos más utilizados ya que debido a su practicidad facilita el trabajo en la cocina, aunque una de las creencias más arraigadas en el colectivo popular es que al calentar la comida en este aparato aumenta el riesgo de contraer cáncer.

No hay riesgo de desarrollar cáncer por el uso de microondas. Foto: Shutterstock

De acuerdo con una declaración del reconocido oncólogo francés Henri Joyeux al diario “El español”, lo que recomienda es el uso moderado del microondas ya que podría haber algunas modificaciones estructurales que sufren los aminoácidos, lo que podría derivar en algunos riesgos como cambios en las proteínas o péptidos.

El microondas causa cáncer

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos confirmó que el microondas no produce cáncer ya que la mayoría de la radiación no ionizante que genera no tiene la fuerza suficiente para producir esta enfermedad. Sin embargo, la preocupación del uso de este electrodoméstico gira en torno a los microorganismos presentes en los alimentos congelados, que resultan resistentes al calor del aparato, y en el proceso del descongelamiento pueden propagarse gérmenes, por lo que recomiendan cuidar la calidad de los alimentos a la hora de someterlos a este electrodoméstico.

El uso del microondas lo que aumenta es el riesgo de multiplicación de gérmenes dependiendo de la calidad del alimento que se calienta. Foto: Shutterstock

En resumen, a nivel bacteriológico, el microondas presenta deficiencias ya que puede contribuir a la multiplicación de gérmenes que ponen en riesgo la salud, si es que se descongelan alimentos de dudosa procedencia.