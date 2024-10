Cuáles son los signos más desconfiados del zodiaco

Una relación basada en la confianza es fundamental para que funcione y sea saludable, sin embargo, según la astrología, estos son los signos del zodiaco más desconfiados del horóscopo, que muestran este rasgo en su interacción con los demás dentro del universo astral.

Estas representaciones, quizás por alguna mala experiencia vivida o simplemente porque así es su forma de ser, no tiene la capacidad de confiar en los demás, tienen dudas sobre todo y hay comportamientos de los otros que les genera una profunda desconfianza, por lo que les cuesta mucho mantener una relación sana.

Estos signos tienen inseguridades. Foto: Shutterstock

Cáncer

Cáncer tiene grandes problemas para confiar, sin embargo, está dispuesto a amar de nuevo y ser correspondido de la misma manera. En sus relaciones siempre aparece la tensión debido a estas inseguridades que tiene, aunque pone el empeño para que todo salga bien pero las sospechas hace que piense que todo le va a salir mal, ya que lo han engañado muchas veces por lo que su desconfianza crece minuto a minuto.

Escorpio

Escorpio es un signo profundo, emocional y misterioso, esto hace que parezca que rehúye del compromiso ya que es muy difícil para él compartir sus sentimientos porque no quiere salir lastimado de una relación. Para esta representación es muy difícil confiar en alguien, pero si considera que una persona se lo merece, tendrá su total y absoluta confianza, ya que Escorpio es un signo muy selectivo, siendo este su mecanismo para no llevarse sorpresas.

A estos signos les cuesta confiar en los demás. Foto: Shutterstock

Virgo

Virgo es un signo seguro de sí mismo y leal, aunque esa lealtad se la da a quien lo merece, sin embargo, es muy desconfiado con quienes lo rodean. Es muy competidor por lo que este rasgo hace que le cueste confiar en los demás estando siempre alerta a lo que pasa a su alrededor. Sabe que no fiarse de nadie por lo que muchas veces no disfruta como debería de una relación ya que no se siente cómodo con esa sensación de inseguridad.