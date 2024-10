Estos son los signos más cobardes del zodiaco

En el universo astral los distintos signos del zodiaco se relacionan entre sí mostrando una personalidad única que parte de sus rasgos y características particulares que los diferencian de los demás. En ese sentido, según la astrología, estos son los signos más cobardes del horóscopo.

Si bien es normal sentir temor en ciertas situaciones, estos signos del zodiaco se caracterizan por dar un paso atrás debido al miedo que tienen de correr riesgos y tomar decisiones, demostrando así su cobardía.

Estos signos se caracterizan por su temor a correr riesgos. Foto: Shutterstock

Libra

Este signo del zodiaco tiene temor de asumir las responsabilidades de sus propios actos, utilizando el drama para desviar la culpa buscando que los demás se compadezcan de él.

Tauro

Tauro es un signo que se caracteriza por la estabilidad y tranquilidad, por lo que no tiene problemas de seguir siempre la misma rutina sin arriesgar nada para no salir de su esquema. La cobardía de este signo aflora muchas veces en estas situaciones y cuando tiene que pedir perdón ya que se le hace difícil aceptar sus sentimientos y disculparse.

Estos signos temen arriesgarse. Foto: Shutterstock

Virgo

El Virgo no sabe lidiar con las situaciones que se salen de su control por lo que tiene miedo a probar cosas nuevas que puedan fallar. Muchas veces temen a experimentar por temor a no ser suficientemente buenos, entonces prefieren no arriesgar y seguir bajo su mismo esquema.

Piscis

Muchas veces Piscis actúa con cobardía ya que es un signo sensible. Cuando algo no sale como lo esperaba culpa a la mala suerte, por lo que prefiere no arriesgarse y de ser necesario permanecer solo aislado de los demás sin intentar nuevos relacionamientos por el temor a fracasar y terminar lastimado.