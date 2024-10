Quiénes son los “vampiros emocionales”

Las relaciones personales son fundamentales para una vida plena donde se realizan respetuosamente intercambios de pareceres teniendo en cuenta virtudes y defectos de los demás, lo que estrecha y fortalece el vínculo de amistad. Sin embargo, en el camino que transitamos podemos encontrarnos con las personas llamadas “vampiros emocionales”.

Dentro de las relaciones tóxicas, ya sean de pareja o de amistad, se encuentra una variante que, sin ser tan dañina, igualmente compromete el vínculo. Son los “vampiros emocionales”, que lo único que hacen es absorber la energía creyendo que sus problemas siempre son más importantes que los del resto. Este tipo de personalidad se puede ubicar entre el narcisista no reconocido y la falta de autoestima, ya que siempre se ponen en lugar de víctimas, provocan conflictos injustificados, carecen de empatía y realizan comentarios hirientes.

Los "vampiros emocionales" solo hablan de sus problemas. Foto: Shutterstock

Según Mónica Pereira, psicóloga española del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (COP), los “vampiros emocionales”, a pesar de que exista un cierto aprecio mutuo, evitará que asistas a una reunión por temor a no ser el centro de atención, por ejemplo. "Aunque les tengamos aprecio, sentimos que algo no encaja, que su presencia nos incordia. Y, sobre todo, que cuando somos nosotros quienes tenemos un problema o necesitamos apoyo, no están ahí, minimizan lo que nos pasa o peor aún, cambian de conversación volviendo a algo de su vida".

Los "vampiros emocionales" utilizan palabras hirientes sin medir las consecuencias. Foto: Shutterstock

"Si alguien tiene empatía, aunque tenga un problema o busque ayuda, lo primero que detecta es tu estado emocional para cerciorarse de si estás dispuesto a hablar. Los vampiros emocionales no prestan atención a estas señales; solo se preocupan por su propio apetito y necesidades", asegura por su parte Carla Manly, psicóloga californiana, en un artículo publicado en The Guardian.