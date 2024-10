Qué debes hacer para cuidar los amigos que tienes, según la psicología

Para llevar una vida plena y bienestar emocional las amistades son fundamentales ya que conectar con estas personas de manera profunda y sincera enriquecen nuestro día a día. En ese sentido, el reconocido psicólogo español Rafael Santandreu señala que es lo que debes hacer para cuidar a los amigos que tienes.

"A mis amigos solo les pido lo que pueden dar y nunca lo que no pueden dar", explica el psicólogo. "Al amigo que es capaz de dejarlo todo a las 3 de la mañana e ir a tu casa a consolarte porque me ha dejado la novia o el novio, quizá no le puedas pedir que se acuerde siempre de tu cumpleaños y te llame para felicitarte. Sin embargo, a ese que se acuerda año tras año de tu cumpleaños porque lo tiene todo anotado, lo más seguro es que no puedas pedirle que se presente a las 3 de la mañana en tu casa a consolarte", agrega.

La amistad hay que cultivarla. Foto: Shutterstock

“Cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Cometemos el error de pedir todo a nuestros amigos y eso es pedir algo imposible. Incluso nos enfadamos si nuestros amigos no satisfacen todas nuestras expectativas cuando, ni siquiera nosotros mismos, somos tan maravillosos para los demás en todos los aspectos", continua el especialista.

Se debe aceptar a las personas como son. Foto: Shutterstock

Según el psicólogo para tener los “mejores amigos del mundo” se debe “aceptar a las personas como son. Tomar lo bueno de cada una de las personas que tengo a mi alrededor y olvidarme de lo que no pueden darme, de aquello para lo que no están dotados. No es una sola persona la que me lo da todo siempre, sino que son muchas personas diferentes las que me permiten tener todo lo que necesito a través de su amistad", concluye.