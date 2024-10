Horóscopo gitano: los tres signos más temidos por su carácter explosivo

El horóscopo gitano nos sorprende una vez más revelando cuáles son los signos con peor carácter, esos que más de una vez han sido tachados de explosivos. Aunque no siempre actúan con mala intención, hay tres signos que destacan por su dureza en el trato o su impaciencia con los demás.

Campana (Virgo): es conocido por ser extremadamente perfeccionista. Su nivel de exigencia no solo lo aplica a sí mismo, sino que lo extiende a quienes lo rodean, lo que puede hacer que la gente lo vea como alguien inflexible o criticón. Para este signo, todo debe estar en su lugar, y cuando algo no sale como espera, no duda en hacer notar su malestar, muchas veces con un comentario ácido.

A veces les surgen actitudes que hieren a los demás. Foto: MDZ

Daga (Escorpio): es otro de los signos que no tiene filtro. Si hay algo que lo molesta, lo dice sin rodeos, lo que a menudo lo coloca en situaciones incómodas. A Daga no le importa mucho si sus palabras lastiman, ya que su prioridad es ser sincero. Esta franqueza brutal es lo que le ha ganado el título de uno de los signos más "mala leche" del horóscopo gitano, ya que sus comentarios suelen salir en los peóres momentos.

Herradura (Capricornio): es famoso por su frialdad y su aparente falta de empatía. Aunque en el fondo tiene buenas intenciones, su actitud distante y su enfoque en la lógica por encima de las emociones lo hacen ver como alguien duro. Este signo prefiere evitar las demostraciones emocionales y, cuando se enfrenta a situaciones difíciles, su respuesta suele ser más racional que compasiva, lo que puede causar resentimiento en su entorno.