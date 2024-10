Conoce a los tres signos más frontales del horóscopo

En el universo astral los signos del zodiaco muestran su personalidad única producto de sus rasgos característicos, relacionándose con los demás de una manera determinada. En eses sentido, para la astrología, estos son los tres signos más frontales del horóscopo.

Estos signos del zodiaco dicen lo que piensan sin temor a perderlo todo. Para ellos la sinceridad es fundamental, aunque esto pueda ocasionarles posible ruptura en alguna relación. No les gusta aparentar que todo está bien si es que algo anda mal, por lo que no piensan guardarse nada protegiendo de esta manera su salud mental.

Sagitario es uno de los signos más frontales del horóscopo. Foto: Shutterstock

Sagitario

Sagitario no se guarda nada cuando no está de acuerdo con algo. Si le hace algo a este signo del zodiaco, no le templará el pulso para poner límites y las cosas en su lugar. Su lado impulsivo hace que muchas veces termine llorando, pero con el alivio de no estar viviendo hundido en la mentira.

Aries odia guardar las apariencias. Foto: Shutterstock

Aries

Este signo del zodiaco odia guardar las apariencias, no le gusta fingir por lo que muchas veces no se puede contener y dice las cosas de frente aunque la persona que ame termine llorando. Cuando dice lo que siente puede llegar a ser brutal ya que no conoce otra manera de afrontar las situaciones más que la sinceridad y frontalidad.

Leo habla sin filtros. Foto: Shutterstock

Leo

Leo es un signo auténtico y cuando habla lo hace sin filtros. No le importa quedarse con pocos amigos debido a lo frontal que es, ya que no tolera las mentiras. Se cree que Leo no tiene sentimientos, sin embargo, valora su estabilidad emocional y mental por lo que prefiere alejarse de las personas mentirosas o que no comparta sus valores.