El trucazo para quitar la grasa pegajosa de tu cocina con solo tres ingredientes

La acumulación de grasa en superficies como los gabinetes, la estufa y las paredes es un dolor de cabeza en la cocina. Lo peor es que con el tiempo, el aceite se adhiere a las superficies y, al mezclarse con el polvo, se transforma en una capa pegajosa difícil de eliminar.

Uno de los errores más comunes al limpiar la cocina es usar productos agresivos que, aunque efectivos, pueden dañar las superficies. Lo ideal es emplear soluciones caseras que, además de ser seguras, resultan igual de eficientes. Aquí es donde entran en juego los tres ingredientes mágicos: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón para platos.

Utiliza productos caseros y económicos.

El primer paso para limpiar los exteriores de los gabinetes y otras superficies es preparar una solución con agua tibia y jabón para platos. Llena un balde con agua tibia y añade un chorro generoso de jabón. Si tienes pocos gabinetes, puedes optar por usar un recipiente más pequeño y unas cuantas gotas de jabón. Luego, utiliza un paño suave o una esponja no abrasiva para aplicar la mezcla sobre las superficies. Este primer paso ayudará a disolver el aceite superficial, facilitando la limpieza.

El siguiente ingrediente es el bicarbonato de sodio. Para usarlo, basta con espolvorear un poco de bicarbonato directamente sobre las áreas problemáticas o mezclarlo con la solución de jabón y agua. Frota suavemente con un paño o esponja, prestando especial atención a las áreas donde la grasa esté más concentrada.

Solo necesitas tres ingredientes.

El vinagre blanco es el ingrediente estrella en esta combinación. Sus propiedades ácidas lo convierten en un excelente desengrasante y desinfectante. Para obtener los mejores resultados, mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua. Esta solución es perfecta para limpiar superficies generales, ya que elimina no solo la grasa, sino también las manchas de alimentos y otros residuos. Puedes aplicarlo directamente sobre los gabinetes o usarlo para enjuagar las superficies que ya has limpiado con la solución de jabón y bicarbonato. El vinagre no solo eliminará cualquier residuo de grasa restante, sino que también dejará un brillo natural en las superficies.