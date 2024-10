Las señales de que debes ir a terapia

Uno de los indicios más evidentes de que necesitas terapia psicológica es la incapacidad de dejar ir tus preocupaciones. Si todo el día andas una y otra vez rondando las mismas situaciones en tu mente, analizándolas desde todos los ángulos posibles sin llegar a ninguna conclusión, es probable que estés atrapado en un ciclo de sobrepensamiento. Este tipo de comportamiento puede llevar a la parálisis emocional, haciendo difícil avanzar y disfrutar del presente.

Otro signo de que es necesario buscar apoyo profesional es el desarrollo de comportamientos inseguros para lidiar con el estrés o las emociones abrumadoras. Si sientes que necesitas recurrir a sustancias como el alcohol, medicamentos o incluso el exceso de comida para calmarte, esto indica que estás buscando vías de escape poco saludables.

Busca apoyo profesional si presentas estos signos.

A veces, las señales de que necesitas terapia son menos obvias, pero igual de importantes. Notar que no te sientes como antes, o que te encuentras más distante de tu identidad, es un indicio de que algo dentro de ti está en conflicto. Es posible que experimentes pensamientos repetitivos que te causan angustia o que sientas una desconexión interna que no logras entender del todo. Cuando estos pensamientos o sensaciones persisten durante un período prolongado, es un llamado a prestar atención a lo que está ocurriendo en tu interior.

La tristeza es una emoción natural que todos experimentamos en momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido o un cambio en nuestras vidas. Sin embargo, cuando la tristeza persiste sin una causa clara, o cuando te sientes desmotivado sin saber por qué, esto podría ser un signo de que necesitas hablar con un profesional. Sentirse apático, vacío o triste durante un período prolongado es una señal de alerta, especialmente si afecta tu capacidad para disfrutar de las actividades que solías encontrar placenteras.

El estrés emocional no solo afecta la mente, también impacta al cuerpo de diversas maneras. Si has notado cambios físicos, como dificultad para dormir, dolores persistentes, falta de apetito o incluso brotes de acné que no tienen una causa aparente, estos síntomas podrían estar relacionados con el estrés emocional.