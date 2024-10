Los hábitos que debes practicar todas las mañanas para tener un buen despertar

Un buen despertar es fundamental para el bienestar personal y emocional de las personas, por lo que una de las cosas más estresantes que nos puede pasar es levantarnos a las apuradas condicionando toda nuestra jornada. En ese sentido, los expertos recomiendan, tres hábitos para aliviar esta agobiante situación diseñando una rutina que la debes poner en práctica todas las mañanas antes de salir de tu casa.

El primero de los tres hábitos que te ayudarán a ahorrar tiempo y energía, disminuyendo el nivel de estrés es ventilar la habitación al levantarse. Esto, según el doctor español Vicente Mera, experto en longevidad, “genera en muchas personas una sensación energizante y ayuda a un mejor descanso por las noches”. Por su lado, Anabel Vázquez, cofundadora de Laconicum, explica que lleva esta práctica para tener más energía. "Aunque haga mucho frío me gusta abrir las ventanas cuando me levanto. Ese aire por estrenar me resulta muy energizante”.

Ventilar la habitación por las mañanas ayuda a un mejor descanso nocturno. Foto: Shutterstock

Por otro lado, los expertos recomiendan eliminar la toma de ciertas decisiones que restan energía a la primera hora de la mañana. En su libro “El pequeño libro de los hábitos saludables”, la autora española Amagoia Eizaguirre explica otras de las cosas que debes hacer por las mañanas. “Empieza a ahorrar tiempo para disfrutar de una buena mañana eliminando todas las decisiones de primera hora. Eso te resta energía y si lo solucionas el día anterior dormirás más tranquilo. Te animo a que tomes una agenda y escribas todas las tareas que debes o quieres hacer. Priorízalas. Prepara el bolso, la maleta o mochila para asegurarse de que no se te olvida nada y de que lo único que tendrás que hacer al día siguiente es agarrarlo al salir de casa. Haz lo mismo con la ropa”, manifiesta la escritora.

Debes evitar dormir con tu teléfono cerca para no levantarte y gastar energías mirándolo a primera hora de la mañana. Foto: Shutterstock

Finalmente, no debes mirar tu teléfono móvil hasta tanto no hayas salido de tu casa. Si bien este aparato es usado por la mayoría de las personas como despertador, no es recomendable por los expertos al abrir los ojos por las mañanas y entrar a chequear todas las notificaciones que nos llegaron durante la noche mientras dormíamos. En su libro “Sorprende a tu mente”, la doctora española Ana Ibáñez, experta en neurociencia, explica la importancia de dejar de lado el teléfono por las noches, incluso en otra habitación. “No tenerlo te permite evitar esas llamadas de atención a las que, si no, tus sentidos te van a llevar irremediablemente. Cada mensaje, cada alarma, cada llamada de atención por parte de tu teléfono es como una cuerda que tira de tu mirada, sentidos y pensamientos para que solo ilumines esa realidad y te olvides de otras”, expone la especialista.