Cómo se comportan las personas que recibieron pocos elogios en su infancia, según la psicología

El desarrollo emocional y psicológico de las personas se da en la infancia ya que lo vivido y aprendido en esta etapa, así como las palabras de afirmación que de pequeño se escuchan son fundamentales para la construcción de su confianza y autoestima. En ese sentido, según la psicología, así se comportan las personas que recibieron pocos elogios cuando eran niños.

En la infancia, se comienza a reconocer las emociones y a expresarlas identificándolas gracias a la atención de los padres, que a través de un proceso de enseñanza, ayudan a sus hijos a gestionar sus emociones de manera adecuada.

Los elogios en la infancia son vitales para el desarrollo emocional del niño, según la psicología. Foto: Shutterstock

Es así que la Doctora francesa Yasmine Liénard, psicoterapeuta cognitivo-conductual, afirma que “los elogios y la atención de los padres son vitales para el desarrollo emocional de los niños. Estos estímulos permiten a los pequeños desarrollar confianza en sí mismos y autoestima. Sin embargo, cuando los niños no reciben estos elogios, pueden experimentar carencias afectivas y sentir cierto abandono emocional. Esto puede llevar a la aparición de una baja autoestima y una falta de seguridad en la vida adulta”.

Es por ello que las personas que no han recibido estos elogios en la infancia, cuando son adultos pueden llegar a depender de la aprobación de otros y no confiar en su juicio o habilidades propias en la toma de decisiones. En ese sentido, la experta explica que “los padres que no elogian a sus hijos suelen repetir patrones de comportamiento heredados, ya que ellos mismos no recibieron estos estímulos en su infancia”.

Los niños que no reciben elogios en su infancia pueden llevar a la falta de autoestima y seguridad en la etapa adulta. Foto: Shutterstock

De acuerdo a la especialista debe existir un equilibrio en las palabras ya que, "si se elogia continuamente a un niño, también puede generar sobrevaloración y dependencia al elogio". Es así que la psicoterapeuta destaca el método Montessori que sugiere “el elogio descriptivo, que destaca los logros específicos sin evaluarlos. Este enfoque favorece la autocrítica, el pensamiento independiente y la autoestima. Por ejemplo, en lugar de decir ‘muy bien’, se puede describir lo que hizo el niño, como ‘has recogido tu cuarto solo’, para que reflexione sobre su esfuerzo sin depender de la aprobación constante de los adultos”.

Para la especialista, “los elogios son una herramienta poderosa en la crianza, pero deben utilizarse con equilibrio. Los elogios descriptivos permiten que los niños desarrollen su propia capacidad de evaluación y confianza, mientras que la atención constante y el amor incondicional siguen siendo la base para un desarrollo emocional saludable”.