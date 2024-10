Cómo puedes limpiar la pantalla de tu televisor con este elemento para preparar café

Las pantallas de los televisores, teléfonos y computadoras deben mantenerse limpias porque son lugares en donde, por su exposición, se acumula suciedad, polvo, microorganismos y bacterias. Es por ello, que es importante una correcta higiene para evitar problemas de salud y de paso, mejorar la calidad de la imagen. Sin embargo, al pasar sobre ellas productos poco adecuados pueden dejar rayones por lo que este truco te ayudará a limpiarlas utilizando un elemento con el que se prepara café.

Y es que si se utiliza cualquier trapo pueden desprender pelusas o algunos tejidos, e incluso, podrían dañar las pantallas. No obstante, con los filtros de café puedes obtener una limpieza óptima refregada de manera suave de manera a eliminar la suciedad acumulada sin dejar rayones ni desechos de otro tipo.

Con el filtro de café también puedes limpiar las pantallas de tu computadora y teléfono móvil. Foto: Shutterstock

Cómo utilizar el filtro de café para limpiar la pantalla del televisor

Para limpiar este tipo de superficies, el filtro de café se convierte en gran aliado ya que, por su material suave y delicado, no daña las pantallas ni deja pelusas. La textura de este elemento atrapa el polvo sin dejar fibras, por lo que es una alternativa accesible y económica para este tipo de tareas.

El filtro permite limpiar las pantallas sin dejar rayones ni fibras sobre la superficie. Foto: Shutterstock

Para llevar a la práctica este truco, lo primero que debes hacer es desenchufar el televisor para que quede sin energía de manera a evitar cualquier tipo de accidente. Luego, con agua destilada, humedece levemente el filtro de café asegurándote de que no haya exceso del líquido y que no gotee. Luego, pasa el filtro sobre la pantalla realizando movimientos suaves. Finalmente, debes secar la pantalla con un paño suave que no raye ni deje tejidos sobre la superficie.