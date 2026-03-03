Una persona que tiene como oficio producir espumantes y en modo muy refinado, digamos que en un Top 3 en esta especialidad de producir vinos espumosos lo tiene a Pepe Reginato , es una persona que el mundo debe agradecer por su contribución a la fantasía, a la imaginación y al placer.

El espumante es una adaptación que se produce en Mendoza desde principios del siglo XX, exactamente en 1902, con los primeros registros que se han rastreado en el prensa de entonces. Un alemán Hans Von Toll , en San Martín, fue el pionero del espumante en Mendoza .

Hice una investigación que publiqué en parte en 2010 y durante muchos años nadie daba el crédito aunque todos usaban las fotografías reveladas.

Con este señor alemán Hans Von Toll comenzó en Mendoza la producción de espumantes. Un legado in crescendo.

Después vinieron los otros "descubridores". En fin, todo bien. Siempre es más importante América que Cristóbal Colón.

"Las marcas de champagne corresponden a los nombres “Presidente”, “Barón Von Toll” y “Gran Espumante”. La fama que han adquirido estos productos es importantísima. En efecto, su aceptación es enorme. La fábrica resulta impotente para satisfacer a los consumidores. En los centros más aristocráticos el champagne mendocino encuentra una demanda superior a lo concebible", decía aquella crónica sobre los primeros espumantes o espumosos .

José Pepe Reginato-4 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Pepe Reginato

Pepe Reginato aprendió todo el círculo virtuoso de esta industria de su padre José, quien hizo vinos durante más de medio siglo. "Es uno de los más buscados en Mendoza para producción limitada y brillante de vinos boutique. Los Reginato en persona gestionan todo el proceso, a partir de la uva y hasta la botella",dicen los críticos extranjeros.

No faltan a la verdad.

El tamaño del mercado argentino de vinos espumosos se estimó en 787 millones de dólares en 2024. Se proyecta que este mercado crezca de 820,21 millones de dólares estadounidenses en 2025, a 1240 millones en 2035. Los analistas agregan que la tasa de crecimiento anual compuesta durante la década del 2025-2025 crecerá al 4,2 por ciento.

Pepe Reginato ofrece varias pistas sobre este fenómeno a contramano de la industria del vino en la actualidad: es una salida para recuperar la potencia que brota desde los viñedos de todas las regiones del país.

La producción de espumantes es una de las luces que tal vez al principio encandilan dentro de la cueva. Pero todo indica que allí hay una importante área de desarrollo para la industria vitivinícola.

José Pepe Reginato-2 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Ver y oír la entrevista completa

Entrevista A José Pepe Reginato

Espumantes

El informe elaborado por Market Research Future y que ha sido antes citado sostiene en otro análisis que el mercado del vino espumante está experimentando un auge de enfoques de marketing innovadores, especialmente a través de plataformas digitales.

Los productores están aprovechando las redes sociales y las campañas en línea para conectar con los consumidores, fomentando una conexión más profunda y mejorando la lealtad a la marca.

Es tan cierto que hasta el propio Pepe Reginato se ha alineado a estas nuevas leyes de las ventas, en una especie de revolución que están liderando sus dos hijas. El legado se suaviza con la presencia de las jóvenes, pero, creamé, no tanto en palabras del revolucionado.

Estadísticas recientes revelan que las exportaciones de los vinos espumantes argentinos aumentaron un 20% en el último año, lo que indica una sólida demanda en los mercados extranjeros.

Esta expansión no solo impulsa las economías locales, sino que también fomenta un sentimiento de orgullo por las tradiciones vitivinícolas argentinas, consolidando aún más la reputación del país.

Datos recientes sugieren que las ventas en línea de vino espumoso han aumentado un 30% en el último año, lo que refleja un cambio en las compras.

josé pepe reginato pesca (1) Pepe Reginato en las aguas de Alaska, una aventura que piensa repetir.

Pesca

El hacedor de espumantes es un acreditado hombre de pesca. Allí encuentra sosiego. En esas lejanías a las que suele ir debe acompañar ese ritmo que tiene la vida cuando uno se incorpora a la naturaleza.

La Laguna del Diamante es uno de sus escapes preferidos, haga mucho frío, haga mucho calor, no le importa nada. Aquí habla sobre la necesidad de una cobertura más completa en uno de los tesoros más recónditos y descomunales de Mendoza. Agregaré en SanCarlos para que Reginato no se ofenda.

Pero es un pescador avezado, advertí. y ha sido parte de numerosas giras en este plan por el sur de Mendoza, el sur de Argentina y, guauuu, también ha llegado a las aguas de Alaska.

Damos testimonio sobre este hobbie que más bien es una pasión entera, una irrefrenable salida al mundo natural, el imponente, el que te hace apagar la vanidad.

josé pepe reginato pesca (2)

Canción IA

Hice con mucho agrado esta canción para el vikingo más que bueno que Lassie. Música, maestro.