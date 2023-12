Por qué Natalie Portman cree que Star Wars casi destruye su carrera

Natalie Portman es una de las figuras más reconocidas del mundo Hollywood. Desarrolló grandes proyectos dentro de su carrera cinematográfica, desde El cisne negro, Thor, Amigos con derechos, Star Wars y más. Sobre este última película, una de las más icónicas de su trayectoria, la actriz opinó fuertemente.

El universo Star Wars sigue siendo muy bien explorado por Disney, que viene produciendo muchas series durante los últimos años. Obi-Wan Kenobi, Andor, Rogue One: Una historia de Star Wars, The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Ahsoka, El ascenso de Skywalker y más, son algunos de los muchos ejemplos.

Natalie Portman en su rol de Padmé Amidala.

Hace poco se dio el regreso de Daisy Ridley como Rey para una nueva película de la saga, y ahora es Natalie Portman quien ha insistido una vez más en que está dispuesta a retomar el personaje de Padmé Amidala que interpretó en la trilogía.

En su visita al programa Watch What Happens Live, la intérprete de 42 años aclaró que "nadie me ha preguntado" sobre un posible regreso. Sin embargo, el interés en todos despertó que advirtió: "Estoy abierta a ello", dando a entender que sí podría querer volver a la saga.

También recordó cómo fue trabajar en las precuelas, una trilogía pionera en el rodaje digital: “Era la primera vez que trabajaba de forma digital. No creo que nadie rodara así entonces. Fue mi primera vez con una pantalla verde, una nueva serie de habilidades a adquirir y un nuevo mundo a explorar”.

Estos dichos causaron impacto ya que hace unos años la actriz había explicado la imagen negativa que tuvo sobre su carrera haber pasado por la ficción. Y es que, según explicó, tuvo un efecto colateral que terminó siendo adverso.

Natalie Portman dejó la puerta abierta para volver a Star Wars.

En sus propias palabras, Natalie Portman llegó a decir en 2014 que "todo el mundo pensaba que era una actriz horrible. Estuve en la película más taquillera de la década y ningún director quería trabajar conmigo".

Con estas nuevas declaraciones, se ve que el tiempo todo lo cura para la intérprete y quizá ver lo contento que ha quedado Ewan McGregor con su vuelta como Obi-Wan Kenobi haya tenido mucho que ver en ello. Ahora habrá que ver si se concreta.