La Miss Universo conquista la gala “We Are All Humane” con un deslumbrante vestido

Sheynnis Palacios es la nueva Miss Universo, quien desde que se coronó como la mujer más hermosa del mundo no ha dejado de robarse los corazones de todos gracias a su belleza y carisma. Hace unos días sorprendió a sus fans con su primera sesión de fotos y ahora ha conquistado a todos con su presencia en la gala “We Are All Humane” luciendo un deslumbrante vestido.

El jueves pasado, la Miss Universo hizo su debut en la alfombra roja robándose la mirada de todos en la gala “We Are All Humane” realizada en Nueva York, evento que celebra la comunidad latina con una fiesta de recaudación para fines benéfico.

Sheynnis Palacios lució deslumbrante en la gala "We Are All Humane". Foto: Instagram/ Sheynnis Palacios

En la velada estuvieron presentes celebridades representativas de la comunidad como Géraldine Bazán, Raúl de Molina, John Leguizamo y por supuesto, la nueva Miss Universo Sheynnis Palacios.

Para asistir a este evento tan importante, la nicaragüense lució una prenda diseñada por Rubin Singer, quien fue el creador de los trajes de baños que con el que las misses desfilaron sobre la pasarela en la última edición del certamen Miss Universo.

Sheynnis Palacios se robó todas las miradas con su espectacular vestido de gala. Foto: Instagram/ Sheynnis Palacios

Sin embargo, para esta ocasión, Singer vistió a Sheynnis Palacios con un vestido de gala negro y azul real de falda amplia con tul y cuello halter, el cual resaltó la belleza de la recién coronada.

La Licenciada en Comunicación, completó su look de con unos grandes aros plateados y su característico cabello corto y ondulado. Asimismo, Sheynnis Palacios compartió en su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de 1,6 millones de seguidores, imágenes de lo que fue la velada donde volvió a brillar luciendo la espectacular prenda.