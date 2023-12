Adamari López agradece a su ex Toni Costa por algo muy especial

En una reciente entrevista con Mezcal TV, la querida conductora Adamari López habló sobre los planes que tiene para pasar estas fechas festivas de fin de año. En la conversación, la puertorriqueña reveló que le agradeció a su expareja Toni Costa por un noble y encantador gesto que tuvo el bailarín.

La razón por la que la también actriz está agradecida con el español es que pasará las fiestas navideñas con la hija de ambos, Alaïa, ya que Toni Costa accedió a que la pequeña celebre con su madre a pesar de que esas fechas le correspondía a él.

Toni Costa cedió sus días festivos para que su hija Alaïa pase las navidades con su madre Adamari López. Foto: Instagram/ Adamari López

"Como siempre, la Navidad se pasa en casa. No queremos cambiar de momento de lugar para que no se vaya a confundir Santa Claus y después no vaya a traer regalos, y después el Año Nuevo nos vamos a Puerto Rico, con Alaïa también, para celebrarlo con la familia", expresó López.

"Uno de mis cuñados no está bien de salud y queremos pasar ese tiempo en familia, así que Toni me dio la oportunidad de celebrar esas fechas también con Alaïa, que le tocaba pasarla con él, y lo pasaremos en familia en Puerto Rico", añadió la también empresaria, quien mientras estuvo grabando su nuevo programa en Uruguay, Alaïa se quedó al cuidado de su padre.

Adamari López y su pequeña hija Alaïa pasarán juntas Navidad y Año Nuevo. Foto: Instagram/ Adamari López

"Tratamos de ponernos mucho de acuerdo porque queremos los dos el bienestar de la niña y sabemos que es un momento importante, y esperamos que papá Wilmer nos dure muchos años, pero pues queremos pasar este tiempo con él y con la familia para estar todos juntitos y fuertes. Así que le agradezco mucho a Toni que piense en Alaïa y en la familia para darme esta oportunidad de pasar este Año Nuevo con ella", finalizó Adamari López.