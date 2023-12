Por qué Kim Kardashian le provocó una profunda depresión a esta artista

En la reciente entrevista que ofreció Taylor Swift para la revista Time, tras ser elegida como persona del año, la cantante recordó el episodio desolador con Kim Kardashian y Kanye West en el año 2016. Fue un momento que le arrebató su carrera y además eclipsó sus logros.

Taylor Swift y Kanye West ya habían protagonizado un impasse en el año 2009, cuando la joven cantante subió al escenario de los MTV Video Music Awards para recibir un premio, pero jamás imaginó que el rapero interrumpiría su discurso de agradecimiento y además le señalaría que no merecía el premio, sino Beyoncé.

El mal momento de Taylor Swift en 2009.

Para colmo luego de 7 años, Kanye West con la ayuda de Kim Kardashian volvieron a arremeter en contra de Taylor Swift al filtrar una conversación que además fue alterada y grabada sin el consentimiento de la artista. “Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año me daba miedo hablar por teléfono, le di la espalda a la mayoría de la gente que formaba parte de mi vida, porque ya no confiaba en nadie. Me hundí por completo”.

Para Taylor Swift fue determinante que Kim Kardashian manipuló y editó esa llamada para dejarla como una mentirosa. Además jamás le pidió disculpas. Fue en el tema “Famous” que mencionan a la cantante de 33 años y le dedican unas desagradables palabras, pero ella jamás pensó que la llamarían “perra” y que él “la hizo famosa”.

Taylor Swift contó cómo fue su depresión tras un nuevo episodio con Kim Kardashian y Kanye West.

La cantante, a pesar del mal momento que vivió, pudo levantarse y cautivar de nuevo a todo su público. Ahora los swifties tomaron nota de esta entrevista de Taylor Swift e inundaron las redes sociales de Kim Kardashian para que se disculpe.