Chiquis Rivera envía un escalofriante mensaje

Chiquis Rivera está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales con su actual gira, donde en cada presentación se encuentra con un estadio lleno de fans que corean y bailan cada uno de sus éxitos. Sin embargo, la cantante debe lidiar con algunos conflictos familiares con sus tíos Juan y Rosie Rivera, por lo que la artista se ha pronunciado en sus redes sociales enviando un escalofriante mensaje.

Durante una de sus presentaciones en Los Ángeles, Chiquis Rivera se refirió a los injustos comportamientos que tienen algunos miembros de su familia, por lo que e mostró cansada de esta actitud. "Estoy muy decepcionada con ciertas personas que dicen decir que aman a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darles, para darnos en realidad", expresó la cantante.

En una de sus últimas presentaciones, Chiquis Rivera habló de la situación que atraviesa con algunos de sus familiares. Foto: Instagram/ Chiquis Rivera

Si bien la artista no dio nombres, quedó muy claro de quienes estaba hablando. "No queremos ser como ellos, vamos a ser diferentes porque mi mamá nos enseñó a respetar, pero a defendernos, así que mientras yo esté aquí y aunque ellos quieran tumbarme de una manera u otra, no van a poder porque Dios es el que decide", concluyó la cantante.

Luego de haberse dirigido a sus fans, Chiquis Rivera utilizó sus redes sociales para enviar un escalofriante mensaje que llenó de preocupación a su entorno, ya que al parecer no se siente segura.

Dando a entender que le podía llegar a pasar algo, Chiquis Rivera envió un preocupante mensaje. "Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene. ¡Pero no me doblo porque mi Dios es todopoderoso!", escribió en Twitch.

Chiquis Rivera cree que le pueda llegar a pasar algo. Foto: Mezcalent

El que salió en defensa de la intérprete de “Abeja reina” fue su tío Lupillo Rivera, quien en un vivo mostró su apoyo hacia la cantante, luego de que un seguidor le cuestione sobre las declaraciones de Chiquis.

"Chiquis es Chiquis y Chiquis puede hablar y decir lo que ella siente en su corazón. Yo mis respetos pa' Chiquis le está yendo muy bien... Chiquis, lo estás haciendo en grande, sigue adelante, sigue adelante", le expresó Lupillo Rivera.