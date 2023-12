Por qué Drew Barrymore no quiere usar nunca más una bikini

Drew Barrymore es conocida por sus grandes papeles dentro del cine, pero también por ser una de las portavoces más importantes de Hollywood. Siempre luchó a favor de diferentes causas, aunque si hay algo por lo que llamó la atención

hace unos años es la razón por la cual ya no quiere ponerse una bikini.

Los estereotipos están para romperse, y en Hollywood la exigencia sobre cuerpos "perfectos" es algo que muchas veces parece difícil de quebrantar. Sin embargo, algunas grandes figuras han demostrado imponerse sobre estos esquemas, y una de las celebridades más destacadas en esto es Drew Barrymore.

Otros tiempos: Drew Barrymore en bikini de dos piezas, imagen que no vemos hace años.

Tiempo atrás, en declaraciones al Daily Mail, confesó estar "feliz y orgullosa" con su imagen aunque esté lejos de la figura perfecta que todos persiguen. "Soy así y simplemente no tengo un cuerpo bikini", dijo, sincerándose ante todo.

“Yo soy quién soy y sé que no tengo un cuerpo de bikini, ni siquiera tengo un cuerpo para llevar traje de baño, pero eso claramente ya no me importa”, destacó en su momento. Pero luego atravesaría por una transformación en la que bajaría 10 kilos.

Para ello, la actriz de Los Ángeles de Charlie se sometió a un estricto régimen alimenticio coreano que consiste en combinar comida tradicional asiática y eliminar las grasas saturadas y los alimentos procesados. Con este método, logró modificar su cuerpo.

Sin embargo, a pesar de bajar de peso y transformar su cuerpo, Drew Barrymore destacó que esto lo hizo por una cuestión saludable y no por una cuestión tanto de apariencia. De hecho destacó que las críticas que puedan hacerle no la afectan, algo que dejó atrás.

Drew Barrymore prefiere utilizar trajes de baño enterizos.

Sin complejos sobre ello y a pesar de que es obvio que no existe alguna regla o condición para usar bikinis, hoy la conductora de The Drew Barrymore Show prefiere los trajes de baño que cubren más el cuerpo y shorts con más sostén.

Drew Barrymore siempre se ha caracterizado por huir del estereotipo de diva, mostrándose orgullosa de su armoniosa figura, aun cuando no encajaba con el estereotipo hollywoodense. Y demostró que, luciendo como una chica normal, también es posible hacer carrera. Su simpatía y espontaneidad le han ganado al mandato estético.