Quién es Lux, la hermana transgénero de Pedro Pascal

Pedro Pascal está viviendo sin dudas un momento épico en Hollywood. Sin embargo, a pesar de todo este estrellato, lleva una vida muy discreta y poco se sabe acerca de su familia. No obstante, en ocasiones suelen filtrarse algunos detalles de su intimidad, por lo que haremos foco en la historia de su hermana transgénero: Lux Pascal.

Hoy ya consagrado lo hace con The Last Of Us, la serie de HBO Max, sin olvidar su también actualidad con The Mandalorian, Pedro Pascal ha logrado ser un ejemplo para varios por su carrera en pleno ascenso, viniendo desde abajo, trabajando arduamente hasta convertirse en la inmensa figura que es hoy.

Pedro Pascal y su hermana Lux.

Sin embargo, en este punto hablaremos de la historia de Lux Pascal, la hermana menor del actor chileno quien, dato particular, también ha incursionado en la actuación y ha ganado notoriedad pública. No tiene la misma fama que su hermano, pero tiene un importante reconocimiento.

La joven adquirió una enorme popularidad en su Chile natal, no solo por su talento en el mundo de la actuación y su relación muy cercana con su hermano mayor, sino también por ser una mujer transgénero y defensora de los derechos LGBT.

Antes conocida como Lucas Balmaceda Pascal, Lux Pascal participó en la serie Narcos, interpretando un rol masculino. Sin embargo, en 2021, abrió su corazón al público y compartió su viaje de transición de hombre a mujer, logrado gracias a un tratamiento hormonal.

En una entrevista, la mujer de 31 años -nació el 4 de junio de 1992 en Santiago de Chile- compartió que "su transición ha sido algo muy natural" para su familia, y desde temprana edad, todos entendían que eventualmente daría ese paso importante en su vida.

Antes de ser Lux, la hermana de Pedro Pascal se llamaba Lucas Balmaceda Pascal.

Lux Pascal mantiene una estrecha relación con su hermano Pedro Pascal, quien siempre fue un apoyo para ella. "Él también es un artista y me ha servido de guía. Ha sido una de las primeras personas en regalarme las herramientas para conformar mi identidad", confesó tiempo atrás.

También se ha hecho un importante nombre como activista, con un llamado a la sociedad: "Necesitamos más activistas trans que sean buenos, inteligentes e informados y que puedan convertirse en voces contra la transfobia, la homofobia y el racismo". Ella es Lux, la hermana transgénero de Pedro Pascal.