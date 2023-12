La nueva vida de Daddy Yankee tras anunciar su retiro

Daddy Yankee brindó su último show en el Coliseo de Puerto Rico, como cierre de una carrera musical estelar. El artista más importante en la historia del reguetón, no sorprendió al hablar de su retiro —ya anunciado—, sino al anunciar qué ahora su vida dará un drástico giro para seguir el camino de la religión.

Al final del recital que brindó, Daddy Yankee anunció que a partir de ahora se entregará de lleno a la fe. “Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo, el de vivir su vida para Cristo”, anunció, sorprendiendo a todos.

Daddy Yankee explicó cómo será su vida tras el retiro de la música.

“Mi gente, este día para mí es el más relevante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, agregó el puertorriqueño en declaraciones que recorren el mundo por estas horas.

Luego sumó: “Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron”.

Daddy Yankee también contó que “para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él”, hasta que tuvo una epifanía religiosa: “¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

En el cierre de su discurso, el intérprete de múltiples éxitos como Gasolina y Rompe pidió que a partir de ahora lo llamen Daddy Yankee en Cristo o, simplemente, Raymond Ayala —su verdadero nombre de pila—.

¿Cómo serán los próximos pasos de Daddy Yankee?

“A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Así mismo, Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. ¡Por fin, llegué a la meta! Soy libre. ¡Amén!”, concluyó.

Daddy Yankee no es el único artista urbano en finalizar su carrera y volcarse de lleno a la religión. También eligieron ese camino Héctor, ‘El Father’, Farruko, entre otros. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete también dejo un mensaje junto a una cita bíblica.